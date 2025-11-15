Известный екс-игрок Черноморца дал прогноз на матч Украина – Исландия

Первый украинец в истории чемпионата Исландии Игорь Наконечный, который также играл за «Черноморец», поделился ожиданиями от игры сборной Украины против Исландии, которая состоится в воскресенье, 15 ноября.

– Чего ждете от матча года для Украины? Сможет ли наша команда победить и занять второе место в отборочной группе?

– Думаю, если мы сыграем в свою игру, то все будет хорошо. Главное, чтобы заранее не было лишней похвалы. Вот у нас постоянно говорят про Шапаренко, Бражко, что они уже одной ногой то в одной команде, то в другой. Это самое худшее, что может быть!

Я смотрю на этого Шапаренко, из него уже сделали такую звезду… Если он игрок, то он должен быть им до конца. Я смеялся, когда в одном из еврокубковых матчей Шапаренко запретили выходить на поле с каким-то браслетом. Разве это серьезно? О каких браслетах можно думать, когда ты выходишь играть? Профессионалом нужно быть до конца.

– Ваш прогноз на матч Украина – Исландия?

– Если бы мы набрали очки в матче с Францией, нам было бы легче. Сейчас нужна только победа. Однажды нам уже удалось обыграть исландцев, поэтому надеюсь, что получится и в воскресенье взять три очка.

Что касается счета, то склоняюсь к варианту с минимальной победой Украины.