Били, били и добили. Уэльс победой продолжил борьбу за выход на ЧМ
Валлийская команда дожала на выезде Лихтенштейн
15 ноября в группе J состоялся матч между сборными Лихтенштейна и Уэльса в отборе на чемпионат мира 2026 года.
Местом проведения встречи стал стадион «Рейнпарк Штадион» в Вадуце.
На протяжении всего матча Уэльс оказывал давление на соперника, нанеся 18 ударов по воротам Лихтенштейна.
Сначала гости забили в первом тайме, однако судья отменил гол из-за положения вне игры.
Свой гол Уэльс все-таки заслужил, дожав соперника и открыв счет на 63-й минуте.
Оказалось, что этот точный удар стал решающим в матче – 1:0 в пользу Уэльса.
После победного матча Уэльс и Северная Македония имеют по 13 очков. В следующем очном поединке команды решат, кто продолжит борьбу за выход на ЧМ.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
15 ноября. Группа J
Лихтенштейн – Уэльс – 0:1
Гол: Джеймс, 63
⏰ FT | 🇱🇮 0-1 🏴— Wales 🏴 (@Cymru) November 15, 2025
Victory in Vaduz! 👊
