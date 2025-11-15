Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Били, били и добили. Уэльс победой продолжил борьбу за выход на ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Лихтенштейн
15.11.2025 19:00 – FT 0 : 1
Уэльс
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 20:58 | Обновлено 15 ноября 2025, 21:12
Били, били и добили. Уэльс победой продолжил борьбу за выход на ЧМ

Валлийская команда дожала на выезде Лихтенштейн

Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября в группе J состоялся матч между сборными Лихтенштейна и Уэльса в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Местом проведения встречи стал стадион «Рейнпарк Штадион» в Вадуце.

На протяжении всего матча Уэльс оказывал давление на соперника, нанеся 18 ударов по воротам Лихтенштейна.

Сначала гости забили в первом тайме, однако судья отменил гол из-за положения вне игры.

Свой гол Уэльс все-таки заслужил, дожав соперника и открыв счет на 63-й минуте.

Оказалось, что этот точный удар стал решающим в матче – 1:0 в пользу Уэльса.

После победного матча Уэльс и Северная Македония имеют по 13 очков. В следующем очном поединке команды решат, кто продолжит борьбу за выход на ЧМ.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

15 ноября. Группа J

Лихтенштейн Уэльс 0:1

Гол: Джеймс, 63

Mark4854590
Буде лобове протистояння із Північною Македонією за плейоф. І треба буде Уельсу перемагати
