Били, били и добили. Уэльс победой продолжил борьбу за выход на ЧМ

15 ноября в группе J состоялся матч между сборными Лихтенштейна и Уэльса в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Местом проведения встречи стал стадион «Рейнпарк Штадион» в Вадуце.

На протяжении всего матча Уэльс оказывал давление на соперника, нанеся 18 ударов по воротам Лихтенштейна.

Сначала гости забили в первом тайме, однако судья отменил гол из-за положения вне игры.

Свой гол Уэльс все-таки заслужил, дожав соперника и открыв счет на 63-й минуте.

Оказалось, что этот точный удар стал решающим в матче – 1:0 в пользу Уэльса.

После победного матча Уэльс и Северная Македония имеют по 13 очков. В следующем очном поединке команды решат, кто продолжит борьбу за выход на ЧМ.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

15 ноября. Группа J

Лихтенштейн – Уэльс – 0:1

Гол: Джеймс, 63