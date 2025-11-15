Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 15 ноября. Смотреть онлайн LIVE

15 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 10 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

В центральном матче игрового дня встречаются Грузия и Испания (19:00).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября

16:00. Казахстан – Бельгия – 1:1

19:00. Грузия – Испания – 0:4

19:00. Кипр – Австрия – 0:2

19:00. Лихтенштейн – Уэльс – 0:1

19:00. Турция – Болгария – 2:0

21:45. Босния и Герцеговина – Румыния

21:45. Греция – Шотландия

21:45. Дания – беларусь

21:45. Словения – Косово

21:45. Швейцария – Швеция

