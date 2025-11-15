Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 15 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
15 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 10 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.
В центральном матче игрового дня встречаются Грузия и Испания (19:00).
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября
- 16:00. Казахстан – Бельгия – 1:1
- 19:00. Грузия – Испания – 0:4
- 19:00. Кипр – Австрия – 0:2
- 19:00. Лихтенштейн – Уэльс – 0:1
- 19:00. Турция – Болгария – 2:0
- 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния
- 21:45. Греция – Шотландия
- 21:45. Дания – беларусь
- 21:45. Словения – Косово
- 21:45. Швейцария – Швеция
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
