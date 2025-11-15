Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 15 ноября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Дания
15.11.2025 21:45 – 35 1 : 0
Беларусь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
624
3

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 15 ноября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 15 ноября. Смотреть онлайн LIVE

15 ноября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 10 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В центральном матче игрового дня встречаются Грузия и Испания (19:00).

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 ноября

  • 16:00. Казахстан – Бельгия – 1:1
  • 19:00. Грузия – Испания – 0:4
  • 19:00. Кипр – Австрия – 0:2
  • 19:00. Лихтенштейн – Уэльс – 0:1
  • 19:00. Турция – Болгария – 2:0
  • 21:45. Босния и Герцеговина – Румыния
  • 21:45. Греция – Шотландия
  • 21:45. Дания – беларусь
  • 21:45. Словения – Косово
  • 21:45. Швейцария – Швеция

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

16:00. Казахстан – Бельгия

19:00. Грузия – Испания

19:00. Кипр – Австрия

19:00. Лихтенштейн – Уэльс

19:00. Турция – Болгария

21:45. Босния и Герцеговина – Румыния

21:45. Греция – Шотландия

21:45. Словения – Косово

21:45. Швейцария – Швеция

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Миккель Дамсгор (Дания).
По теме:
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Малиновского перед матчем с Исландией
Ассистент тренера сборной Бельгии разобрал причины ничьей с Казахстаном
Известный екс-игрок Черноморца дал прогноз на матч Украина – Исландия
ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн сборная Казахстана по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Австрии по футболу сборная Кипра по футболу сборная Турции по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Испании по футболу сборная Грузии по футболу сборная Словении по футболу сборная Косова по футболу сборная Швеции по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Греции по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Румынии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Дании по футболу сборная беларуси по футболу Грузия - Испания
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
8number
У Боснії Байрактарович у складі 😀
Ответить
0
8number
Înainte, băieți! Doar victorie! 🇷🇴 
Ответить
0
Andromed
напевно матч Грузії з Іспанією є найцікавішим на даний момент
Ответить
0
