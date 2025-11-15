Мирон Маркевич посоветовал Реброву состав на матч против Исландии

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями, кто должен выйти в стартовом составе сборной Украины на матч против Исландии.

«Яремчук еще не готов играть. Он только недавно восстановился после травмы. Поэтому, по моему мнению, должен играть Ванат со старта, а Роман может выйти и на замену.

Также, как по мне, в центре обороны должны играть Забарный и Матвиенко, проверенная пара, а не Михавко с Ильей. Да и Коноплю и Миколенко на фланги в обороне следует ставить. На фланге справа должен играть Цыганков, по центру Шапаренко или Ярмолюк, Калюжный опорником», – сказал Маркевич.