15 ноября 2025, 22:02
Мирон Маркевич посоветовал Реброву состав на матч против Исландии

Поединок состоится 16 ноября в 19:00 по Киеву

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями, кто должен выйти в стартовом составе сборной Украины на матч против Исландии.

«Яремчук еще не готов играть. Он только недавно восстановился после травмы. Поэтому, по моему мнению, должен играть Ванат со старта, а Роман может выйти и на замену.

Также, как по мне, в центре обороны должны играть Забарный и Матвиенко, проверенная пара, а не Михавко с Ильей. Да и Коноплю и Миколенко на фланги в обороне следует ставить. На фланге справа должен играть Цыганков, по центру Шапаренко или Ярмолюк, Калюжный опорником», – сказал Маркевич.

Ondu
Хватит этого Шапаренко везде пихать.Ему не место в сборной. Ничего не имею против остальных игроков Динамо ( хотя и Караваеву в основу уже тоже нельзя ).
dudigo78
Шапаренко навіть в теперішньому Динамо не є 100% гравцем основи. Тому навряд
