Украина – Исландия. Текстовая трансляция матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
УКРАИНА
16.11.2025 19:00 - : -
Исландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 21:28 | Обновлено 15 ноября 2025, 21:30
Следите за поединком отборочного турнира чемпионата мира

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 16 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Исландии. Матч пройдёт в Варшаве на «Стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского». Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Для сборной Украины, как и для их соперников из Исландии, предстоящий матч станет решающим на текущей стадии отбора к чемпионату мира. Обе команды претендуют на выход в плей-офф, но лишь одна сможет финишировать на втором месте и сохранить шансы поехать на мундиаль. Украинцев устроит только победа, ведь по разнице мячей они уступают исландцам. Гостям же достаточно и ничейного результата, чтобы занять вторую строчку в группе. Первая очная встреча между этими соперниками стала настоящей голевой феерией, из которой победителями вышла сборная Украины. Исландцы по ходу матча дважды отыгрывались, но итоговый счёт 5:3 остался в пользу «сине-жёлтых». Этот поединок — последняя возможность на данном этапе подарить украинским болельщикам позитивные эмоции после серии неоднозначных матчей в группе. Команда обязана выложиться по максимуму, ведь права на ошибку больше нет.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Исландия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
УКРАИНА
16 ноября 2025 -
19:00
Исландия
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия текстовая трансляция
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
