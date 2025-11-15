Украина – Исландия. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 16 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира между сборными Украины и Исландии. Матч пройдёт в Варшаве на «Стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского». Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.

Для сборной Украины, как и для их соперников из Исландии, предстоящий матч станет решающим на текущей стадии отбора к чемпионату мира. Обе команды претендуют на выход в плей-офф, но лишь одна сможет финишировать на втором месте и сохранить шансы поехать на мундиаль. Украинцев устроит только победа, ведь по разнице мячей они уступают исландцам. Гостям же достаточно и ничейного результата, чтобы занять вторую строчку в группе. Первая очная встреча между этими соперниками стала настоящей голевой феерией, из которой победителями вышла сборная Украины. Исландцы по ходу матча дважды отыгрывались, но итоговый счёт 5:3 остался в пользу «сине-жёлтых». Этот поединок — последняя возможность на данном этапе подарить украинским болельщикам позитивные эмоции после серии неоднозначных матчей в группе. Команда обязана выложиться по максимуму, ведь права на ошибку больше нет.

