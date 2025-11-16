Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Артем МИЛЕВСКИЙ: «Ребров? Это закулисные перипетии»
Чемпионат мира
Экс-нападающий «Динамо» – о будущем сборной

УАФ. Артем Милевский

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский высказался о будущем Сергея Реброва и следующем матче сборной Украины против Исландии.

– Будущее Реброва зависит от матча с Исландией? Если победит, то останется работать со сборной, а ничья или поражение отправят его в отставку?

– Я не работаю в УАФ, поэтому не знаю, что будет. Я простой болельщик, который хочет увидеть победу сборной Украины, вот и все. А о закулисных перипетиях, то не ко мне вопрос.

– Как простой болельщик, ты получаешь удовольствие от матчей сборной Украины?

– Когда как. Понятно, что против Франции я не получил удовольствия, но первый матч против Исландии был классным. Нам нужна только победа, а как мы ее добьемся, красиво или нет, уже не важно, пусть даже будет какой-то рикошет, главное – в нашу пользу.

Украина сыграет против Исландии 16 ноября в Польше. Начало встречи – в 19:00.

По теме:
Кобин пояснил, почему Ребров игнорирует Ярмоленко: «Это станет проблемой»
«Отмазаться от позора не получится». Ковалев – о решающей битве Украины
ВИДЕО. Жена Забарного снова впечатлила своей красотой. Огонь
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Артем Милевский
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
