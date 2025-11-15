15 ноября на Стад де Женев пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Швейцарии встретится со сборной Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Швейцария

Команда еще при предыдущем наставнике, Петковиче, закрепилась если не грандов, то точно среди тех, кто постоянно и не без определенных успехов играет на больших турнирах. В целом, при Мурате Якине это сохраняется. Но без спадов не обходится. Сколько было осечек в предыдущем отборочном цикле (что не помешало на самом Евро пройти в плей-офф, и даже выбить там Италию победой 2:0), а в Лиге Наций прошлой осенью все сложилось и вовсе неудачно.

Тем не менее, наставник сохранил пост. И оправдывает оказанное доверие результатом в этом отборе. В первом круге она и вовсе обыграла всех трех противников сухо. И только в четвертом поединке на турнире ограничились нулевой ничьей на поле Словении. А ведь победа выводила на мундиаль досрочно...

Швеция

Сборная будто никак не могла отойти от поражения, что было в экстра-тайме еще Евро-2020, с Украиной. Потом ранее крепкий коллектив провалил несколько отборов. Но, казалось, снова нашел себя, когда на тренерском посту оказался Даль-Томассон, а в атаке расцвели Дьекереш и Исак. По крайней мере, в прошлогодней Лиге Наций наконец-то получилось часто выигрывать.

Но этой осенью все просто рассыпалось. Уже на старте оступились, упустив победу в Словении над потенциальным соперником. Но потом было и вовсе три поражения кряду, что означали неудачу в цикле в целом. Это признало и руководство, и вместо датчанина теперь тренерский пост занимает не чужой шведскому футболу Грэм Поттер, что явно уже будет работать с прицелом на 2026-й год.

Статистика личных встреч

В четырех поединках чередовались ничьи и победы скандинавов. Но в прошлом месяце они уступили 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гостям поможет так быстро и резко даже тренерская рокировка. Ставим на то, что в этом поединке победа достанется более сильным хозяевам (коэффициент - 1,63).