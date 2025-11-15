Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швейцария – Швеция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Швейцария
15.11.2025 21:45 – 38 1 : 1
Швеция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
15 ноября 2025, 21:06 |
393
0

Швейцария – Швеция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 15 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

15 ноября 2025, 21:06 |
393
0
Швейцария – Швеция. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

15 ноября на Стад де Женев пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором сборная Швейцарии встретится со сборной Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Швейцария

Команда еще при предыдущем наставнике, Петковиче, закрепилась если не грандов, то точно среди тех, кто постоянно и не без определенных успехов играет на больших турнирах. В целом, при Мурате Якине это сохраняется. Но без спадов не обходится. Сколько было осечек в предыдущем отборочном цикле (что не помешало на самом Евро пройти в плей-офф, и даже выбить там Италию победой 2:0), а в Лиге Наций прошлой осенью все сложилось и вовсе неудачно.

Тем не менее, наставник сохранил пост. И оправдывает оказанное доверие результатом в этом отборе. В первом круге она и вовсе обыграла всех трех противников сухо. И только в четвертом поединке на турнире ограничились нулевой ничьей на поле Словении. А ведь победа выводила на мундиаль досрочно...

Швеция

Сборная будто никак не могла отойти от поражения, что было в экстра-тайме еще Евро-2020, с Украиной. Потом ранее крепкий коллектив провалил несколько отборов. Но, казалось, снова нашел себя, когда на тренерском посту оказался Даль-Томассон, а в атаке расцвели Дьекереш и Исак. По крайней мере, в прошлогодней Лиге Наций наконец-то получилось часто выигрывать.

Но этой осенью все просто рассыпалось. Уже на старте оступились, упустив победу в Словении над потенциальным соперником. Но потом было и вовсе три поражения кряду, что означали неудачу в цикле в целом. Это признало и руководство, и вместо датчанина теперь тренерский пост занимает не чужой шведскому футболу Грэм Поттер, что явно уже будет работать с прицелом на 2026-й год.

Статистика личных встреч

В четырех поединках чередовались ничьи и победы скандинавов. Но в прошлом месяце они уступили 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гостям поможет так быстро и резко даже тренерская рокировка. Ставим на то, что в этом поединке победа достанется более сильным хозяевам (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Швейцария
15 ноября 2025 -
21:45
Швеция
Победа Швейцарии 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ВИДЕО. Комментарии Реброва и Малиновского перед матчем с Исландией
Ассистент тренера сборной Бельгии разобрал причины ничьей с Казахстаном
Известный екс-игрок Черноморца дал прогноз на матч Украина – Исландия
сборная Швейцарии по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
Бокс | 15 ноября 2025, 00:32 0
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»
УСИК не согласился с результатом большого боя: «Я считаю, что он победил»

Александр увидел победу Конора Бенна против Криса Юбенка-младшего

Тренер сборной Италии: «Меняйте систему отбора на ЧМ. Все это грустно»
Футбол | 15 ноября 2025, 18:22 8
Тренер сборной Италии: «Меняйте систему отбора на ЧМ. Все это грустно»
Тренер сборной Италии: «Меняйте систему отбора на ЧМ. Все это грустно»

Гаттузо недоволен системой отбора на чемпионат мира

Трансфер мечты Гвардиолы. Ман Сити готовит трансефр суперзвезды Реала
Футбол | 15.11.2025, 20:28
Трансфер мечты Гвардиолы. Ман Сити готовит трансефр суперзвезды Реала
Трансфер мечты Гвардиолы. Ман Сити готовит трансефр суперзвезды Реала
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Футбол | 15.11.2025, 06:23
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Таблицы отбора ЧМ. Хорватия вышла в финальный раунд, Нидерланды почти там
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Футбол | 15.11.2025, 06:42
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Во Франции назвали двух игроков, из-за которых Украина сгорела в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красная Роналду. Португалия опозорилась в Дублине и пока не вышла на ЧМ-26
Красная Роналду. Португалия опозорилась в Дублине и пока не вышла на ЧМ-26
13.11.2025, 23:45 7
Футбол
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 3
Футбол
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
Франция – Украина – 4:0. Автобус Реброва в Париже. Видео голов, обзор матча
14.11.2025, 00:10 2
Футбол
Без шансов в Париже. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Франции
Без шансов в Париже. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Франции
13.11.2025, 23:40 242
Футбол
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
РЕБРОВ: «Я думаю, это пенальти. У нас есть возможность все исправить»
14.11.2025, 00:23 32
Футбол
Источник: Мудрик скоро вернется в футбол. Челси нашел ему новый клуб
Источник: Мудрик скоро вернется в футбол. Челси нашел ему новый клуб
14.11.2025, 06:42 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем