Виктор Леоненко рассказал, на что надеяться Украине в матче с Исландией

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал следующий матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 против команды Исландии.

«Я жду только того, что на нашей стороне будет удача, больше ничего. Даже в той игре, где мы забили пять мячей, пропустили три, хотя могли и больше. Самое опасное, что исландцы забивают всем соперникам и могут этим гордиться, а мы пропускаем в каждом матче», – сказал Леоненко.

