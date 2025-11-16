Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор Леоненко рассказал, на что надеяться Украине в матче с Исландией
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 02:02 |
Виктор Леоненко рассказал, на что надеяться Украине в матче с Исландией

Экс-динамовец считает, что сборной поможет только удача

Виктор Леоненко рассказал, на что надеяться Украине в матче с Исландией
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал следующий матч сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 против команды Исландии.

«Я жду только того, что на нашей стороне будет удача, больше ничего. Даже в той игре, где мы забили пять мячей, пропустили три, хотя могли и больше. Самое опасное, что исландцы забивают всем соперникам и могут этим гордиться, а мы пропускаем в каждом матче», – сказал Леоненко.

Ранее экс-футболист «Динамо» Виктор Леоненко рассказал, как о нем отзывался Йожеф Сабо – бывший тренер «Динамо».

Виктор Леоненко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Перець
На перемогу 
Ответить
+1
