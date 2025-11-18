Евгений КОНОПЛЯНКА: «Ему был нужен воздух, он уже задыхался»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
18 ноября 2025, 23:10 |
Бывший вингер сборной Украины высказался о переходе Георгия Судакова в Бенфику

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Бывший вингер национальной сборной Украины Евгений Коноплянка высказался о переходе полузащитника Георгия Судакова в лиссабонскую «Бенфику».

«Я ждал перехода, когда он уже будет, потому что ему нужно было уже что-то менять. Не то что «Шахтер» или еще что-то – нет, все в порядке, клуб на высшем уровне. Но чувствовалось, что ему нужен воздух, вот это, обновление – он задыхался немного.

Раньше было трудно прогрессировать в «Шахтере», потому что было много бразильцев. Сейчас много шансов во время войны, играли много наших, и кто-то смог себя показать – как Миша Мудрик, Бондаренко, Жора. Молодцы. У нас много очень перспективной молодежи, поэтому они использовали этот шанс».

Евгений Коноплянка Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Трендец
