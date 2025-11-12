СНИГУР: «Великобритания для меня фартовая с 2019 года. Мне подходит все»

Дарья Снигур 2 ноября стала чемпионкой турнира ITF W75 в Глазго. В эксклюзивном интервью Sport.ua талантливая украинская теннисистка прокомментировала долгожданный успех, ответив на разные вопросы.

– Дарья, какие у вас эмоции от победы на хардовом турнире в шотландском Глазго?

– Выигрывать турнир – это всегда положительные эмоции. Это награда за свой труд на тренировках. Это подтверждение того, что ты двигаешься в правильном направлении.

– Если говорить о турнире, то какой поединок был самый простой, а какой самый сложный? Например, матч с опытной немкой Моной Бартель был по уровню, как финал? Вы в этой встрече в своем стиле после проигранного первого сета сделали камбэк и победили 2:1 (2:6, 6:4, 6:4).

– Я бы сказала, что турнир прошел на одном дыхании, кроме полуфинала. В нем я не смогла сразу войти в матч, приспособиться к ее подачам. Но в конце второго сета мне это удалось. А потом нужно было держать свою подачу, что мне удалось. Статистика показала, что Бартель подала 19 эйсов и 7 двойных.

– Отдельно финальный матч как оцените? Вы обыграли швейцарку Сюзан Бандекки с достаточно комфортным счетом 2:0 (6:4, 6:3). Это тот пример финала, о котором, как говорится, и мечтаешь?

– Со стороны показалось, что это было легко. Но это был финал и в нем может быть все по-разному. Поэтому я просто довольна, что все сложилось в мою пользу.

– В октябре 2023 года вы обыграли Мону Бартель в финале Scottish Open со счетом 2:0 (6:4, 6:4). В этом году вы одолели ее в полуфинале. Вы снова обыграли ее в Шотландии – как-то можете это прокомментировать?

– С таким игроком как Мона, всегда тяжело играть. Она играет, как говорится, на опыте. Но я понимала, что от нее следует ждать. Потому мне нужно было выполнить свой план на игру. И он сработал очень хорошо.

– Можно ли сказать, что Шотландия для вас фартовая страна? Вы выиграли два финала из двух тут. Может, климат ваш в Шотландии, или еще что-нибудь?

– Вообще-то Великобритания, а туда входит и Шотландия, для меня фартовая с 2019 года. Тогда я выиграла Рохамптон и Уимблдон. Поэтому да, мне очень нравится играть в Великобритании, а это значит, что там мне подходит все.

– Как вам вообще Глазго? За время пребывания в городе, что увидели в нем интересное, что понравилось?

– В Глазго, учитывая погоду, не сильно погуляешь. Что-то интересное из-за этого не смогла увидеть.

– Вы фанатка футбола. Пока вы были в Глазго, «Селтик» 29 октября разгромно выиграл у «Фалкирка» со счетом 4:0. И интересно, что 2 ноября в день вашего финала в рамках Кубка шотландской лиги «Селтик» победил «Рейнджерс» со счетом 3:1. Может, следили за этими матчами, пока были в Глазго? То есть приятное стечение обстоятельств, что вы выиграли турнир в Глазго, и в этот же день в городе произошло легендарное дерби «Олд Фирм» между «Селтиком» и «Рейнджерсом».

– Два года назад, когда я была в Глазго на турнире, «Селтик» тоже играл, но в Лиге чемпионов с «Атлетико». Сейчас они играют в Лиге Европы. Это не такие увлекательные матчи и соперники, разумеется, не того уровня. За чемпионатом Шотландии я не слежу. Поэтому, когда я выиграла свой финал, через три часа уже была в самолете и дерби осталось без внимания.

– Это уже ваш 11-й титул ITF в карьере. Можно ли сказать, что он какой-то для вас особенный? То есть после серии из трех поражений в финалах вы одержали победу впервые почти за полтора года, начиная с мая 2024. Особые эмоции от этого есть?

– Ничего особенного не вижу. Просто очередной 11-й. Разве что после полуторагодичного перерыва и трех подряд проигранных финалов.

– Приятно на финише сезона выиграть дебютный трофей? Это придаст уверенность в новом сезоне?

– Не важно, когда и какой. Важно записать себе в актив трофей. Каждая победа в финале придает уверенность. И это не исключение.

– Победу в Глазго можно как-то сравнить по эмоциям с вашим триумфом на юношеском Уимблдоне?

– С годами понимаешь, что никакие эмоции после выигранных матчей не могут сравниваться с эмоциями юниорки, которая выиграет титул Большого шлема на юниорском Уимблдоне на корте номер 1. Их невозможно повторить и забыть тоже. Эти эмоции на всю жизнь.

– Вы поднялись в обновленном рейтинге WTA на 15 позиций и теперь идете на 150-м месте. Как прокомментируете подобный успех?

– Шаг за шагом восстанавливаю утраченные позиции.

– На следующий год какую будете ставить перед собой планку в рейтинге WTA?

– Никакой планки не ставлю. Если будет хорошая игра, то будет соответствующее место в рейтинге.

– Какие у вас ближайшие планы? В этом году еще где-то будете играть?

– Планирую сыграть Люксембург 75 и два турнира в ОАЭ 75 и 100.