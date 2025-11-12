Виталий ПОНОМАРЕВ: «На этого игрока ЛНЗ будут претендовать хорошие команды»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев оценил перспективы вингера «фиолетовых» Проспера Оба. Коуч заявил, что у футболиста есть большие перспективы.

– Со стороны создалось впечатление, что ваш лидер Проспер Оба, хотя и не играет через два дня на третий, в последних матчах выглядел несколько истощенным.

– Проспер – молодой футболист 2003 года рождения. Я считаю, что он все еще не до конца сформирован. Очень важно, чтобы он выступал стабильно на протяжении всего чемпионата, но у него, однозначно, еще будут разные игры, как и у каждого футболиста.

Я не хотел бы, чтобы в каждом матче от него ждали какой-нибудь феерической игры. Будут попадаться как хорошие поединки, так и плохие. Если он каждый матч будет играть на высоком уровне, то, конечно, на него будут претендовать хорошие команды, – сказал Пономарев.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных очка после 12 сыгранных матчей.