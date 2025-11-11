Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо

Черкасский ЛНЗ стал настоящей грозой украинских грандов в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева недавно разгромили Шахтер (4:1), а в 12 туре чемпионата одолели киевское Динамо (1:0).

Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, отреагировал на победу «фиолетовых» над киевским Динамо, обратившись к отцу: «Хорош, Гриша, уволил тренера, который сейчас на второе место УПЛ может заскочить», – сказал Святослав.

Виталий Пономарев долгое время работал в структуре львовского клуба, несколько сезонов возглавляя первую команду Руха. Перед стартом нынешнего сезона Пономарев перебрался в расположение ЛНЗ, а Рух возглавил Иван Федык.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных очка после 12 сыгранных матчей.