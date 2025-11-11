Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 11:02 |
921
3

Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо

Святослав Козловский снова заявил, что не понимает некоторых решений отца

ФК Рух. Григорий Козловский

Черкасский ЛНЗ стал настоящей грозой украинских грандов в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Подопечные Виталия Пономарева недавно разгромили Шахтер (4:1), а в 12 туре чемпионата одолели киевское Динамо (1:0).

Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав, отреагировал на победу «фиолетовых» над киевским Динамо, обратившись к отцу: «Хорош, Гриша, уволил тренера, который сейчас на второе место УПЛ может заскочить», – сказал Святослав.

Виталий Пономарев долгое время работал в структуре львовского клуба, несколько сезонов возглавляя первую команду Руха. Перед стартом нынешнего сезона Пономарев перебрался в расположение ЛНЗ, а Рух возглавил Иван Федык.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных очка после 12 сыгранных матчей.

ЛНЗ Черкассы Динамо Киев Динамо - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Григорий Козловский Святослав Козловский Рух Львов Иван Федык
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Перець
Тренер знайшов свою команду,  а Гріша рве волосся у всіх місцях 
Ответить
0
Illusion Magical
Ну Днепр-1 такое совершал. Где он сейчас?
Ответить
0
Roman
Не розумію що роблять такі новини на спортивному сайті, скоро слова кожного мажора будуть публікувати як супер новину, ніби нам було мало чуші від шуфрича молодшого.
Ответить
0
