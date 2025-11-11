Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, что президент ЛНЗ сказал игрокам после победы над Динамо
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 09:56 |
Стало известно, что президент ЛНЗ сказал игрокам после победы над Динамо

Виктор Кравченко верил в победу своей команды над киевским грандом

ФК ЛНЗ.

Футболист ЛНЗ Денис Кузык рассказал, что игрокам сказал президент «фиолетовых» Виктор Кравченко после победы черкасской команды над киевским Динамо.

«Президент после Карпат (0:1) зашел в раздевалку и подчеркнул, что ничего страшного мы хорошо играли, то, что не выиграли – не повезло. Надо настраиваться на Динамо и выигрывать.

После матча зашел, сказал: «Видите, я был прав». Всех поздравил с победой. Все очень счастливы были, невероятные эмоции сегодня», – сказал Кузык.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 23 турнирных очка после 12 сыгранных матчей.

Денис Кузык Виктор Кравченко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Динамо - ЛНЗ Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
