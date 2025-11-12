Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенды продолжают забивать: сколько голов у Месси и Роналду за карьеру?
Саудовская Аравия
12 ноября 2025, 05:14 |
103
0

Легенды продолжают забивать: сколько голов у Месси и Роналду за карьеру?

Статистика после топ-матча Лео против Нэшвилла и пенальти Криштиану в ворота Неома

12 ноября 2025, 05:14 |
103
0
Легенды продолжают забивать: сколько голов у Месси и Роналду за карьеру?
Instagram. Лионель Месси и Криштиану Роналду

Легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжать улучшать свою и так уже невероятную статистику.

8 ноября КриРо реализовал пенальти за Аль-Наср и помог команде победить Неом 3:1, а Лео в ночь на следующий день оформил дубль + ассист в третьем матче 1/8 финал плей-офф MLS за Интер Майами против Нэшвилла и вывел цаплей в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Роналду теперь 953 гола за карьеру. Португалец продолжает погоню за заветной мечтой – покорить планку в 1000 голов. У Месси в активе 894 мяча. Лионель провел на 163 поединка меньше, чем его португальский визави – 1133 проти 1296.

Что касается голевых передач, то тут преимущество у Месси – 400 vs 259. У Месси также преимущество по дубля – 177 против 171. А вот хет-триков и реализованных пенальти больше у Роналду – 66 vs 60 и 189 (из 226, 83.63%) vs 123 (из 157, 78.34%) соответственно.

Следующие поединки Месси и Роналду проведут в составах своих национальных сборных. Лео с Аргентиной 14 ноября проведут товарищеский поединок против Анголы, а Криштиану с Португалией сыграет против Ирландии (13.11) и Армении (16.11) в квалификации чемпионата мира 2026.

Голы Месси и Роналду по сезонам

По теме:
Интер Майами – Нэшвилл – 4:0. Как Месси оформил дубль и ассист. Видео голов
Криштиану РОНАЛДУ: «Говорю саудовцам, что я один из них, я тоже саудовец»
Месси назвал факторы, от которых зависит его участие на ЧМ-2026
Лионель Месси Криштиану Роналду статистика Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
Футбол | 11 ноября 2025, 22:45 12
Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»
Олег САЛЕНКО: «Там у всей команды зарплата меньше, чем у Ярмоленко»

Бывший игрок киевского «Динамо» отреагировал на неудачные результаты «бело-синих»

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:15 15
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика

Украинец продолжает ждать решения

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11.11.2025, 08:33
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
Футбол | 11.11.2025, 18:01
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Франция – Украина
Энрике видит в нем лидера. Забарный услышал неприятные новости от ПСЖ
Футбол | 12.11.2025, 03:22
Энрике видит в нем лидера. Забарный услышал неприятные новости от ПСЖ
Энрике видит в нем лидера. Забарный услышал неприятные новости от ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
Сын Козловского дерзко обратился к отцу после победы ЛНЗ над Динамо
11.11.2025, 11:02 6
Футбол
Британский боксер: Нокаут Усика? Самый удивительный момент в истории бокса
Британский боксер: Нокаут Усика? Самый удивительный момент в истории бокса
10.11.2025, 17:48
Бокс
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 47
Футбол
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
10.11.2025, 15:11 24
Футбол
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 13
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем