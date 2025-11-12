Легенды продолжают забивать: сколько голов у Месси и Роналду за карьеру?

Легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду продолжать улучшать свою и так уже невероятную статистику.

8 ноября КриРо реализовал пенальти за Аль-Наср и помог команде победить Неом 3:1, а Лео в ночь на следующий день оформил дубль + ассист в третьем матче 1/8 финал плей-офф MLS за Интер Майами против Нэшвилла и вывел цаплей в четвертьфинал.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Роналду теперь 953 гола за карьеру. Португалец продолжает погоню за заветной мечтой – покорить планку в 1000 голов. У Месси в активе 894 мяча. Лионель провел на 163 поединка меньше, чем его португальский визави – 1133 проти 1296.

Что касается голевых передач, то тут преимущество у Месси – 400 vs 259. У Месси также преимущество по дубля – 177 против 171. А вот хет-триков и реализованных пенальти больше у Роналду – 66 vs 60 и 189 (из 226, 83.63%) vs 123 (из 157, 78.34%) соответственно.

Следующие поединки Месси и Роналду проведут в составах своих национальных сборных. Лео с Аргентиной 14 ноября проведут товарищеский поединок против Анголы, а Криштиану с Португалией сыграет против Ирландии (13.11) и Армении (16.11) в квалификации чемпионата мира 2026.

Голы Месси и Роналду по сезонам