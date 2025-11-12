В ночь на 9 ноября Интер Майами выиграл третий матч 1/8 финала плей-офф MLS 2025 у Нэшвилла со счетом 4:0.

Дубль и ассист в этой встрече оформил именитый аргентинец Лионель Месси.

Интер Майами выиграл серию у Нэшвилла 2:1 и пробился в четвертьфинал турнира.

MLS 2025. 1/8 финала

Третий матч. 9 ноября

Интер Майами – Нэшвилл – 4:0 [счет в серии – 2:1]

Голы: Месси, 10, 39, Альенде, 73, 76

Видеообзор матча