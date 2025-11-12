Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер Майами – Нэшвилл – 4:0. Как Месси оформил дубль и ассист. Видео голов
Major League Soccer
12 ноября 2025, 04:52
Интер Майами – Нэшвилл – 4:0. Как Месси оформил дубль и ассист. Видео голов

Смотрите видеообзор третьего матча 1/8 финала плей-офф MLS 2025

Интер Майами – Нэшвилл – 4:0. Как Месси оформил дубль и ассист. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 9 ноября Интер Майами выиграл третий матч 1/8 финала плей-офф MLS 2025 у Нэшвилла со счетом 4:0.

Дубль и ассист в этой встрече оформил именитый аргентинец Лионель Месси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Интер Майами выиграл серию у Нэшвилла 2:1 и пробился в четвертьфинал турнира.

MLS 2025. 1/8 финала

Третий матч. 9 ноября

Интер Майами – Нэшвилл – 4:0 [счет в серии – 2:1]

Голы: Месси, 10, 39, Альенде, 73, 76

Видеообзор матча

Интер Майами Нэшвилл (MLS) Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Лионель Месси
Даниил Агарков
