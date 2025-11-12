Major League Soccer12 ноября 2025, 04:52 |
Интер Майами – Нэшвилл – 4:0. Как Месси оформил дубль и ассист. Видео голов
Смотрите видеообзор третьего матча 1/8 финала плей-офф MLS 2025
В ночь на 9 ноября Интер Майами выиграл третий матч 1/8 финала плей-офф MLS 2025 у Нэшвилла со счетом 4:0.
Дубль и ассист в этой встрече оформил именитый аргентинец Лионель Месси.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интер Майами выиграл серию у Нэшвилла 2:1 и пробился в четвертьфинал турнира.
MLS 2025. 1/8 финала
Третий матч. 9 ноября
Интер Майами – Нэшвилл – 4:0 [счет в серии – 2:1]
Голы: Месси, 10, 39, Альенде, 73, 76
Видеообзор матча
