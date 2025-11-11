Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчу отборочного турнира Евро-2027 U-21 против Турции и товарищеской игре против Албании.

14 ноября в Стамбуле в рамках отбора Евро-2027 U-21 сине-желтые сыграют с Турцией, а 17 ноября в городе Эльбасан проведут товарищеский поединок с Албанией.

По сравнению с ранее опубликованным составом в команде Унаи Мельгосы произошли две замены.

Вместо защитника киевского «Динамо» Тараса Михавка, который готовится вместе с главной командой страны к матчам отбора ЧМ-2026, и травмированного полузащитника луганской «Зари» Романа Саленко вызваны защитник испанского клуба «Понферрадина» Владислав Кисиль и хавбек донецкого «Шахтера» Антон Глущенко.

ВИДЕО. Молодежная сборная Украины U-21 начала сбор перед игрой с Турцией

