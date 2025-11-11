РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»

Бывший полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал об изменениях, которые происходили в команде на третий год работы Сергея Реброва во главе киевлян, и о влиянии Рауля Рианчо, который был помощником главного тренера.

– Рауль уже начал сильно лезть. Чувствовал себя главным тренером. Начал переступать через Реброва и сам всё решать. Такая ситуация, вероятно, и была.

На третий год Реброва Рианчо, наверное, видел, что в команде нужны какие-то изменения, потому что мы не выиграли чемпионат. Всегда хотели убрать Хачериди, потому что он там ничего не выполняет. Но когда результаты были не очень, первым возвращали в стартовый состав именно его. Мы ничего не разрушали в коллективе.

С Гармашем и Хачериди всегда смеялись, но при этом ничего не теряли в концентрации. Тренировались так же, как всегда. Возможно, со стороны это выглядит иначе. Футболисты видят что-то по-своему, а тренеры по-другому. Может, они были правы. Когда что-то не идёт, нужно найти крайних. Когда мы становились чемпионами, у нас было больше надежды.

