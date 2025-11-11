Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»
Саудовская Аравия
11 ноября 2025, 21:27 | Обновлено 11 ноября 2025, 21:28
1430
0

РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»

Экс-игрок «Динамо» рассказал о роли Рианчо в штабе Реброва

11 ноября 2025, 21:27 | Обновлено 11 ноября 2025, 21:28
1430
0
РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»
ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо и Сергей Ребров

Бывший полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка рассказал об изменениях, которые происходили в команде на третий год работы Сергея Реброва во главе киевлян, и о влиянии Рауля Рианчо, который был помощником главного тренера.

– Рауль уже начал сильно лезть. Чувствовал себя главным тренером. Начал переступать через Реброва и сам всё решать. Такая ситуация, вероятно, и была.

На третий год Реброва Рианчо, наверное, видел, что в команде нужны какие-то изменения, потому что мы не выиграли чемпионат. Всегда хотели убрать Хачериди, потому что он там ничего не выполняет. Но когда результаты были не очень, первым возвращали в стартовый состав именно его. Мы ничего не разрушали в коллективе.

С Гармашем и Хачериди всегда смеялись, но при этом ничего не теряли в концентрации. Тренировались так же, как всегда. Возможно, со стороны это выглядит иначе. Футболисты видят что-то по-своему, а тренеры по-другому. Может, они были правы. Когда что-то не идёт, нужно найти крайних. Когда мы становились чемпионами, у нас было больше надежды.

Ранее Рыбалка сообщил о прекращении сотрудничества с ФК «Лесное».

По теме:
РЫБАЛКА о роли Шевченко на Евро-2016: «Фоменко не влиял ни на что»
ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к ключевой игре против Франции
Коноплянка назвал украинского игрока, который может получить Золотой мяч
Динамо Киев Сергей Рыбалка Сергей Ребров Рауль Рианчо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Денис Бойко
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Футбол | 11 ноября 2025, 04:45 4
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений

Рух недоволен судейством

Криштиану РОНАЛДУ: «Я повешу бутсы на гвоздь через один или два года»
Футбол | 11 ноября 2025, 20:43 0
Криштиану РОНАЛДУ: «Я повешу бутсы на гвоздь через один или два года»
Криштиану РОНАЛДУ: «Я повешу бутсы на гвоздь через один или два года»

Португальский форвард Аль-Наср определился со сроками завершения карьеры

Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Футбол | 11.11.2025, 19:34
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решив украинец
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Футбол | 11.11.2025, 07:55
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
Суркис принял решение относительно зимнего трансферного окна в Динамо
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11.11.2025, 08:15
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Первая отставка сезона. Украинский клуб остался без тренера
11.11.2025, 10:29
Футзал
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем