  Что ждет Довбика? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Италия
11 ноября 2025, 20:21
183
1

Что ждет Довбика? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда

Гасперини заинтересован в услугах Зиркзе, Аревало, Эль Мала и Скамакки

11 ноября 2025, 20:21 |
183
1 Comments
Что ждет Довбика? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

Итальянская «Рома» определилась с трансферными приоритетами – римский клуб планирует в первую очередь усилить линию атаки и подписать форварда.

Наставник «волков» Джан Пьеро Гасперини не собирается отпускать украинца Артема Довбика и ирландца Эвана Фергюсона, однако считает, что его команде не хватает игроков, которые могут сыграть в центре поля.

Чтобы усилить конкуренцию, «Рома» составила список кандидатов, одного из которых попробует подписать после открытия трансферного окна:

  • Джошуа Зиркзе (Манчестер Юнайтед)
  • Джереми Аревало (Расинг, Испания)
  • Саид Эль Мала (Кельн)
  • Джанлука Скамакка (Аталанта)

После 11 сыгранных туров подопечные Гасперини набрали 24 балла и разместились на второй позиции в турнирной таблице Серии А. На данный момент римский клуб потерял обоих форвардов – и Довбик, и Фергюсон находятся в лазарете из-за травм.

Рома Рим Эван Фергюсон Артем Довбик Джанлука Скамакка Джошуа Зиркзе Джан Пьеро Гасперини трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
Saar
Скамакка дуже класний форвард!
