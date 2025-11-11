Что ждет Довбика? Рома определилась с кандидатами на позицию форварда
Гасперини заинтересован в услугах Зиркзе, Аревало, Эль Мала и Скамакки
Итальянская «Рома» определилась с трансферными приоритетами – римский клуб планирует в первую очередь усилить линию атаки и подписать форварда.
Наставник «волков» Джан Пьеро Гасперини не собирается отпускать украинца Артема Довбика и ирландца Эвана Фергюсона, однако считает, что его команде не хватает игроков, которые могут сыграть в центре поля.
Чтобы усилить конкуренцию, «Рома» составила список кандидатов, одного из которых попробует подписать после открытия трансферного окна:
- Джошуа Зиркзе (Манчестер Юнайтед)
- Джереми Аревало (Расинг, Испания)
- Саид Эль Мала (Кельн)
- Джанлука Скамакка (Аталанта)
После 11 сыгранных туров подопечные Гасперини набрали 24 балла и разместились на второй позиции в турнирной таблице Серии А. На данный момент римский клуб потерял обоих форвардов – и Довбик, и Фергюсон находятся в лазарете из-за травм.
