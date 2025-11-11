Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный разозлил игроков Лиона. Экс-арбитр ФИФА объяснил, что случилось
Франция
11 ноября 2025, 19:41
3

Забарный разозлил игроков Лиона. Экс-арбитр ФИФА объяснил, что случилось

Бруно Дерриэн уверен, что в ворота ПСЖ ошибочно не назначили пенальти

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший арбитр ФИФА Бруно Дерриэн остался недоволен работой своего соотечественника Бенуа Бастьена в матче «Лион» – ПСЖ (2:3), который состоялся 9 ноября.

В одном из эпизодов на 30-й минуте матча защитник парижского клуба Илья Забарный сыграл рукой в собственной штрафной, однако рефери воспользовавшись помощью VAR отказался назначать 11-метровый удар.

Игроки и тренерский штаб «Лиона» были разгневаны таким решением, пытались доказать Бастьену, что Забарный намерено сыграл рукой, но убедить арбитра у них не получилось.

«Рука Забарного высоко поднята над головой, и он касается мяча пальцами. Его рука находится в воздухе – это подпадает под категорию неестественного положения.

Играя таким образом, с вытянутой рукой, игрок всегда рискует коснуться мяча. Даже если траектория мяча не изменится, это не важно для итогового решения, согласно правилам. Поэтому арбитр должен был назначить пенальти в ворота ПСЖ», – уверен Дерриэн.

Французский журналист рассказал о перспективах Забарного в составе ПСЖ
Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн
Брайтон и Райо возглавляют интересный статистический рейтинг в сезоне
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион ПСЖ Лион - ПСЖ Илья Забарный
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
didora
Якщо це дійсно так, то це зовсім міняє суть діла. Забарний викинув руку під дією сили поштовху іншого гравця. Якщо гравець Ліона дійсно штовхнув гравця ПСЖ, а той в свою чергу іншого, то це вже порушення. Так можна завалити пів команди, якщо гравці не просто  стоятимуть рядом, а в цей момент підстрибують або рухаються чи починають рух. З точки зору фізики навіть невеликий поштовх грає велику роль у такому епізоді.
+2
Gargantua
там интересный эпизод.
Забарный вскинул руку потому, что его толкнули в спину. Но... толкнул его свой футболист, а того толкнул игрок Лиона. 
Момент сложный, не берусь даже судить о правильности решения арбитра.
