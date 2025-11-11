Забарный разозлил игроков Лиона. Экс-арбитр ФИФА объяснил, что случилось
Бруно Дерриэн уверен, что в ворота ПСЖ ошибочно не назначили пенальти
Бывший арбитр ФИФА Бруно Дерриэн остался недоволен работой своего соотечественника Бенуа Бастьена в матче «Лион» – ПСЖ (2:3), который состоялся 9 ноября.
В одном из эпизодов на 30-й минуте матча защитник парижского клуба Илья Забарный сыграл рукой в собственной штрафной, однако рефери воспользовавшись помощью VAR отказался назначать 11-метровый удар.
Игроки и тренерский штаб «Лиона» были разгневаны таким решением, пытались доказать Бастьену, что Забарный намерено сыграл рукой, но убедить арбитра у них не получилось.
«Рука Забарного высоко поднята над головой, и он касается мяча пальцами. Его рука находится в воздухе – это подпадает под категорию неестественного положения.
Играя таким образом, с вытянутой рукой, игрок всегда рискует коснуться мяча. Даже если траектория мяча не изменится, это не важно для итогового решения, согласно правилам. Поэтому арбитр должен был назначить пенальти в ворота ПСЖ», – уверен Дерриэн.
Забарный вскинул руку потому, что его толкнули в спину. Но... толкнул его свой футболист, а того толкнул игрок Лиона.
Момент сложный, не берусь даже судить о правильности решения арбитра.