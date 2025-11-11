Забарный разозлил игроков Лиона. Экс-арбитр ФИФА объяснил, что случилось

Бывший арбитр ФИФА Бруно Дерриэн остался недоволен работой своего соотечественника Бенуа Бастьена в матче «Лион» – ПСЖ (2:3), который состоялся 9 ноября.

В одном из эпизодов на 30-й минуте матча защитник парижского клуба Илья Забарный сыграл рукой в собственной штрафной, однако рефери воспользовавшись помощью VAR отказался назначать 11-метровый удар.

Игроки и тренерский штаб «Лиона» были разгневаны таким решением, пытались доказать Бастьену, что Забарный намерено сыграл рукой, но убедить арбитра у них не получилось.

«Рука Забарного высоко поднята над головой, и он касается мяча пальцами. Его рука находится в воздухе – это подпадает под категорию неестественного положения.

Играя таким образом, с вытянутой рукой, игрок всегда рискует коснуться мяча. Даже если траектория мяча не изменится, это не важно для итогового решения, согласно правилам. Поэтому арбитр должен был назначить пенальти в ворота ПСЖ», – уверен Дерриэн.