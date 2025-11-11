Роналду сделал важное заявление о своей карьере. Это касается ЧМ-2026

Легендарный нападающий саудовского «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду ответил, станет ли чемпионат мира 2026 последним в его карьере футболиста:

«Конечно, это так, потому что на этом турнире мне уже будет 41 год. Думаю, что в этом большом соревновании, я не знаю... Как я уже говорил, я наслаждаюсь этим моментом».

Чемпионат мира 2026 года состоится летом в странах Северной Америки — Соединенных Штатах Америки, Канаде и Мексике.

