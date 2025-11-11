Луис де ла ФУЭНТЕ: «Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией»

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал то, что Ламин Ямаль пропустит матчи квалификации чемпионата мира со сборными Грузии и Болгарии:

«Есть процедуры, которые происходят вне Федерации. Так бывает, это нормально, и с этим нужно смириться. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Не думаю, что это нормально. Конечно, я был удивлен, как и все. Ты не знаешь новостей, не знаешь подробностей, и, повторюсь, когда речь идет о здоровье... ты удивляешься».