Испания11 ноября 2025, 14:52 | Обновлено 11 ноября 2025, 14:53
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией»
Испанский коуч прокомментировал ситуацию с Ямалем
Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал то, что Ламин Ямаль пропустит матчи квалификации чемпионата мира со сборными Грузии и Болгарии:
«Есть процедуры, которые происходят вне Федерации. Так бывает, это нормально, и с этим нужно смириться. Я никогда не сталкивался с подобной ситуацией. Не думаю, что это нормально. Конечно, я был удивлен, как и все. Ты не знаешь новостей, не знаешь подробностей, и, повторюсь, когда речь идет о здоровье... ты удивляешься».
