Ямаль пропустит матчи сборной Испании – что случилось со звездой Барселоны?

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль из-за травмы пропустит ближайшие матчи сборной Испании в отборе к чемпионату мира 2026 года против команд Грузии (15.11) и Турции (18.11).

Изначально футболист был включен в заявку испанской национальной команды. Королевская федерация футбола Испании выступила с официальным заявлением по этому поводу:

«Медицинский штаб сборной Испании выражает удивление и обеспокоенность тем, что в понедельник, 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора, в 13:47, футболист Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения боли в паховой зоне.

Процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной сборной. Детали стали известны только поздно вечером, около 22:40, когда поступил медицинский отчет с рекомендацией предоставить игроку отдых продолжительностью 7-10 дней.

Принимая во внимание ситуацию и ставя здоровье и безопасность игрока на первое место, было принято решение отстранить Ямаля от участия в сборах. Мы верим, что он быстро поправится и вскоре вернется на поле», – говорится в заявлении.

В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел восемь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. В предыдущем туре чемпионата Испании против «Сельты» (4:2) Ламин отличился забитым голом.

Вместо Ламина Ямаля главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал в команду игрока мадридского «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутоса. После четырёх сыгранных матчей в отборе к чемпионату мира сборная Испании занимает первое место в группе E, имея в активе 12 очков. Ближайший преследователь – Турция, набравшая 9 пунктов.

Таблица группы Е (квалификация ЧМ-2026)

Группа E Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Испания 4 4 0 0 15 - 0 15.11.25 19:00 Грузия - Испания 14.10.25 Испания 4:0 Болгария 11.10.25 Испания 2:0 Грузия 07.09.25 Турция 0:6 Испания 04.09.25 Болгария 0:3 Испания 12 2 Турция 4 3 0 1 13 - 10 15.11.25 19:00 Турция - Болгария 14.10.25 Турция 4:1 Грузия 11.10.25 Болгария 1:6 Турция 07.09.25 Турция 0:6 Испания 04.09.25 Грузия 2:3 Турция 9 3 Грузия 4 1 0 3 6 - 9 15.11.25 19:00 Грузия - Испания 14.10.25 Турция 4:1 Грузия 11.10.25 Испания 2:0 Грузия 07.09.25 Грузия 3:0 Болгария 04.09.25 Грузия 2:3 Турция 3 4 Болгария 4 0 0 4 1 - 16 15.11.25 19:00 Турция - Болгария 14.10.25 Испания 4:0 Болгария 11.10.25 Болгария 1:6 Турция 07.09.25 Грузия 3:0 Болгария 04.09.25 Болгария 0:3 Испания 0 Полная таблица