Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль пропустит матчи сборной Испании – что случилось со звездой Барселоны?
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 14:14 |
243
0

Ямаль пропустит матчи сборной Испании – что случилось со звездой Барселоны?

Королевская федерация футбола Испании выступила с официальным заявлением по этому поводу

11 ноября 2025, 14:14 |
243
0
Ямаль пропустит матчи сборной Испании – что случилось со звездой Барселоны?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль из-за травмы пропустит ближайшие матчи сборной Испании в отборе к чемпионату мира 2026 года против команд Грузии (15.11) и Турции (18.11).

Изначально футболист был включен в заявку испанской национальной команды. Королевская федерация футбола Испании выступила с официальным заявлением по этому поводу:

«Медицинский штаб сборной Испании выражает удивление и обеспокоенность тем, что в понедельник, 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора, в 13:47, футболист Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения боли в паховой зоне.

Процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной сборной. Детали стали известны только поздно вечером, около 22:40, когда поступил медицинский отчет с рекомендацией предоставить игроку отдых продолжительностью 7-10 дней.

Принимая во внимание ситуацию и ставя здоровье и безопасность игрока на первое место, было принято решение отстранить Ямаля от участия в сборах. Мы верим, что он быстро поправится и вскоре вернется на поле», – говорится в заявлении.

В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел восемь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. В предыдущем туре чемпионата Испании против «Сельты» (4:2) Ламин отличился забитым голом.

Вместо Ламина Ямаля главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал в команду игрока мадридского «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутоса. После четырёх сыгранных матчей в отборе к чемпионату мира сборная Испании занимает первое место в группе E, имея в активе 12 очков. Ближайший преследователь – Турция, набравшая 9 пунктов.

Таблица группы Е (квалификация ЧМ-2026)

Группа E Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Испания 4 4 0 0 15 - 0 15.11.25 19:00 Грузия - Испания14.10.25 Испания 4:0 Болгария11.10.25 Испания 2:0 Грузия07.09.25 Турция 0:6 Испания04.09.25 Болгария 0:3 Испания 12
2 Турция 4 3 0 1 13 - 10 15.11.25 19:00 Турция - Болгария14.10.25 Турция 4:1 Грузия11.10.25 Болгария 1:6 Турция07.09.25 Турция 0:6 Испания04.09.25 Грузия 2:3 Турция 9
3 Грузия 4 1 0 3 6 - 9 15.11.25 19:00 Грузия - Испания14.10.25 Турция 4:1 Грузия11.10.25 Испания 2:0 Грузия07.09.25 Грузия 3:0 Болгария04.09.25 Грузия 2:3 Турция 3
4 Болгария 4 0 0 4 1 - 16 15.11.25 19:00 Турция - Болгария14.10.25 Испания 4:0 Болгария11.10.25 Болгария 1:6 Турция07.09.25 Грузия 3:0 Болгария04.09.25 Болгария 0:3 Испания 0
Полная таблица

По теме:
Один из лучших. Стало известно, кто рассудит матч Франция – Украина
ВИДЕО. Сборная Украины начала учебно-тренировочный сбор во Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Ламин Ямаль Барселона травма Хорхе де Фрутос Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: RFEF
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»
Футбол | 11 ноября 2025, 12:51 2
Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»
Легенда Динамо: «Ярмоленко заканчивает, а этого футболиста стоит продать»

Олег Саленко хочет, чтобы Виталий Буяльский уехал за границу

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 11 ноября 2025, 08:33 0
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика

Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб

В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
Футбол | 11.11.2025, 08:15
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
От футбола для всех к футболу для богатых. Цены на матчи ЧМ-2026 шокируют
Футбол | 11.11.2025, 12:16
От футбола для всех к футболу для богатых. Цены на матчи ЧМ-2026 шокируют
От футбола для всех к футболу для богатых. Цены на матчи ЧМ-2026 шокируют
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Футбол | 10.11.2025, 15:03
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Реал объявил о травме Куртуа. Что ждет Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 8
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем