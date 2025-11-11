Ямаль пропустит матчи сборной Испании – что случилось со звездой Барселоны?
Королевская федерация футбола Испании выступила с официальным заявлением по этому поводу
18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль из-за травмы пропустит ближайшие матчи сборной Испании в отборе к чемпионату мира 2026 года против команд Грузии (15.11) и Турции (18.11).
Изначально футболист был включен в заявку испанской национальной команды. Королевская федерация футбола Испании выступила с официальным заявлением по этому поводу:
«Медицинский штаб сборной Испании выражает удивление и обеспокоенность тем, что в понедельник, 10 ноября, в день начала официального тренировочного сбора, в 13:47, футболист Ламин Ямаль тем же утром прошел инвазивную радиочастотную процедуру для лечения боли в паховой зоне.
Процедура была проведена без предварительного уведомления медицинского персонала национальной сборной. Детали стали известны только поздно вечером, около 22:40, когда поступил медицинский отчет с рекомендацией предоставить игроку отдых продолжительностью 7-10 дней.
Принимая во внимание ситуацию и ставя здоровье и безопасность игрока на первое место, было принято решение отстранить Ямаля от участия в сборах. Мы верим, что он быстро поправится и вскоре вернется на поле», – говорится в заявлении.
В текущем сезоне Ла Лиги Ямаль провел восемь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. В предыдущем туре чемпионата Испании против «Сельты» (4:2) Ламин отличился забитым голом.
Вместо Ламина Ямаля главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал в команду игрока мадридского «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутоса. После четырёх сыгранных матчей в отборе к чемпионату мира сборная Испании занимает первое место в группе E, имея в активе 12 очков. Ближайший преследователь – Турция, набравшая 9 пунктов.
Таблица группы Е (квалификация ЧМ-2026)
|Группа E
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Испания
|4
|4
|0
|0
|15 - 0
|15.11.25 19:00 Грузия - Испания14.10.25 Испания 4:0 Болгария11.10.25 Испания 2:0 Грузия07.09.25 Турция 0:6 Испания04.09.25 Болгария 0:3 Испания
|12
|2
|Турция
|4
|3
|0
|1
|13 - 10
|15.11.25 19:00 Турция - Болгария14.10.25 Турция 4:1 Грузия11.10.25 Болгария 1:6 Турция07.09.25 Турция 0:6 Испания04.09.25 Грузия 2:3 Турция
|9
|3
|Грузия
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|15.11.25 19:00 Грузия - Испания14.10.25 Турция 4:1 Грузия11.10.25 Испания 2:0 Грузия07.09.25 Грузия 3:0 Болгария04.09.25 Грузия 2:3 Турция
|3
|4
|Болгария
|4
|0
|0
|4
|1 - 16
|15.11.25 19:00 Турция - Болгария14.10.25 Испания 4:0 Болгария11.10.25 Болгария 1:6 Турция07.09.25 Грузия 3:0 Болгария04.09.25 Болгария 0:3 Испания
|0
