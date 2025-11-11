Лупашко ответил на резонансные слова коуча ЛНЗ после матча УПЛ

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко отреагировал на слова коуча черкасского ЛНЗ Виталия Пономарева после очного матча в 11 туре УПЛ, где тренер «фиолетовых» разнес «львов» за их стиль игры.

– Хотел бы спросить еще слова тренера ЛНЗ Пономарева. Вы хотите играть зрелищный футбол, о чем не раз заявляли, а тут тренер соперника говорит, что «Карпаты» приехали валяться. Мол, Лупашко из-за давления и отсутствия желаемых результатов начинает отходить от своих идей. Какой вы можете дать ответ на этот вопрос?

– Думаю, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. Честно говоря, я не смотрел эту послематчевую пресс-конференцию. Чтобы делать выводы, нужно понимать кадровый потенциал.

Мы приехали играть на выезде с одним из лидеров чемпионата, не имея центральных защитников на замене: из защитников был только Полегенько, который тренировался три дня, плюс Сыч, до этого полгода не игравший и проведший всего 10 минут в предыдущем матче – мы не до конца понимали его готовность на эту игру. Три человека на замене – и мы должны выходить из этой ситуации. Не просто так у нас Чачуа тоже играет две игры вингером.

Дисквалификации, травмы – считаю, что мы вышли из этих ситуаций очень уверенно, даже если не смотреть на результат, – сказал Лупашко.

В нынешнем сезоне львовские Карпаты занимают восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.