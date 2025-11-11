Лупашко ответил на резонансные слова коуча ЛНЗ после матча УПЛ
Коуч «львов» продолжает жаловаться на кадровый потенциал команды
Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко отреагировал на слова коуча черкасского ЛНЗ Виталия Пономарева после очного матча в 11 туре УПЛ, где тренер «фиолетовых» разнес «львов» за их стиль игры.
– Хотел бы спросить еще слова тренера ЛНЗ Пономарева. Вы хотите играть зрелищный футбол, о чем не раз заявляли, а тут тренер соперника говорит, что «Карпаты» приехали валяться. Мол, Лупашко из-за давления и отсутствия желаемых результатов начинает отходить от своих идей. Какой вы можете дать ответ на этот вопрос?
– Думаю, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. Честно говоря, я не смотрел эту послематчевую пресс-конференцию. Чтобы делать выводы, нужно понимать кадровый потенциал.
Мы приехали играть на выезде с одним из лидеров чемпионата, не имея центральных защитников на замене: из защитников был только Полегенько, который тренировался три дня, плюс Сыч, до этого полгода не игравший и проведший всего 10 минут в предыдущем матче – мы не до конца понимали его готовность на эту игру. Три человека на замене – и мы должны выходить из этой ситуации. Не просто так у нас Чачуа тоже играет две игры вингером.
Дисквалификации, травмы – считаю, что мы вышли из этих ситуаций очень уверенно, даже если не смотреть на результат, – сказал Лупашко.
В нынешнем сезоне львовские Карпаты занимают восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.
