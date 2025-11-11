Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лупашко ответил на резонансные слова коуча ЛНЗ после матча УПЛ
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 08:58 |
1026
1

Лупашко ответил на резонансные слова коуча ЛНЗ после матча УПЛ

Коуч «львов» продолжает жаловаться на кадровый потенциал команды

11 ноября 2025, 08:58 |
1026
1 Comments
Лупашко ответил на резонансные слова коуча ЛНЗ после матча УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских Карпат Владислав Лупашко отреагировал на слова коуча черкасского ЛНЗ Виталия Пономарева после очного матча в 11 туре УПЛ, где тренер «фиолетовых» разнес «львов» за их стиль игры.

– Хотел бы спросить еще слова тренера ЛНЗ Пономарева. Вы хотите играть зрелищный футбол, о чем не раз заявляли, а тут тренер соперника говорит, что «Карпаты» приехали валяться. Мол, Лупашко из-за давления и отсутствия желаемых результатов начинает отходить от своих идей. Какой вы можете дать ответ на этот вопрос?

– Думаю, что каждый человек имеет право выражать свое мнение. Честно говоря, я не смотрел эту послематчевую пресс-конференцию. Чтобы делать выводы, нужно понимать кадровый потенциал.

Мы приехали играть на выезде с одним из лидеров чемпионата, не имея центральных защитников на замене: из защитников был только Полегенько, который тренировался три дня, плюс Сыч, до этого полгода не игравший и проведший всего 10 минут в предыдущем матче – мы не до конца понимали его готовность на эту игру. Три человека на замене – и мы должны выходить из этой ситуации. Не просто так у нас Чачуа тоже играет две игры вингером.

Дисквалификации, травмы – считаю, что мы вышли из этих ситуаций очень уверенно, даже если не смотреть на результат, – сказал Лупашко.

В нынешнем сезоне львовские Карпаты занимают восьмую строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 18 зачетных пунктов после 12 сыгранных матчей.

По теме:
Легенда Динамо назвал чемпиона УПЛ: «ЛНЗ не хватит на весь сезон»
ПОЗДЕЕВ: «Рассматривали подписание Оевуси, еще когда я в Колосе работал»
Назван лучший игрок Шахтера в матче против Полтавы
Владислав Лупашко Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев ЛНЗ - Карпаты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»
Бокс | 11 ноября 2025, 03:22 4
Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»
Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»

Легенда намерен продолжать карьеру

Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Футбол | 11 ноября 2025, 07:22 2
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»

Тренер Карпат высказался о дисквалификации

Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Футбол | 10.11.2025, 09:30
Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Саленко жестко отреагировал на очередную неудачу Динамо в чемпионате
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Футбол | 10.11.2025, 21:27
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Вратарь сборной Украины может перейти в топовый клуб из Лондона
Футбол | 11.11.2025, 07:22
Вратарь сборной Украины может перейти в топовый клуб из Лондона
Вратарь сборной Украины может перейти в топовый клуб из Лондона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy11
Пономарьов соснув і понеслося . Велким треном себе вже уявив .)
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
10.11.2025, 15:11 23
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем