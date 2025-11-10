Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 17:40 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:49
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»

Тренер Карпат высказался о дисквалификации

10 ноября 2025, 17:40 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:49
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник Карпат Владислав Лупашко не согласен с дисквалификацией на два матча УПЛ, однако рад тому, что ему выпала возможность следить за игрой с трибун.

«Я хочу поблагодарить федерацию за эту возможность, за этот опыт – он был очень полезен. Да, я действительно с ним не соглашаюсь: меня не пускали в раздевалку до игры, после игры, во время игры – такого в Украине я еще не видел. Да, досадно, но сейчас я могу искренне сказать «спасибо» за эту возможность, потому что она была действительно полезной».

«Ты начинаешь совсем по-другому думать – давление совсем другое, когда ты сидишь на скамье запасных, и когда находишься на трибуне – оно гораздо меньше. Ты начинаешь ценить то, что имеешь, понимаешь, насколько это разные миры».

«Не хватало возможности быть непосредственно возле команды, управлять, быстро реагировать на ход событий. Но хорошая коммуникация к матчу, во время матча, в перерыве – она решала много ключевых моментов», – сказал Лупашко.

Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Трибуна
