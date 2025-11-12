В Полесье объяснили, в чем команда уже превзошла Динамо
Александр Денисов – об инфраструктуре команды
Директор по медиа, маркетингу и спонсорству житомирского «Полесья» Александр Денисов поделился мнением о современном уровне инфраструктуры клуба.
«Если говорить о наших условиях, то сейчас, по моему мнению, мы уже превосходим «Динамо». Когда-то у киевлян была отличная база, но со временем она потеряла актуальность и уже не такая современная, как объект, созданный Геннадием Буткевичем.
Что касается «Шахтера», то из-за войны клуб остался без собственного стадиона и тренировочной базы, поэтому сейчас сравнивать просто нет смысла.
Наша инфраструктура – это полноценный спортивный комплекс, ориентированный именно на футбол. Да, есть еще отличная база у «Руха», но она больше напоминает многофункциональный центр с рекреационной и развлекательной составляющей.
С точки зрения футбольных условий, база «Полесья» сейчас, пожалуй, лучшая в Украине. И самое впечатляющее, что ее построили буквально за последние два года – в разгар войны с Россией, несмотря на все трудности», – отметил Денисов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шок: с «классического» трио лучше всех сыграл «Атлетико»
Артем Довбик не поможет команде в ноябре