Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Полесье объяснили, в чем команда уже превзошла Динамо
Украина. Премьер лига
12 ноября 2025, 02:02 |
112
1

В Полесье объяснили, в чем команда уже превзошла Динамо

Александр Денисов – об инфраструктуре команды

12 ноября 2025, 02:02 |
112
1 Comments
В Полесье объяснили, в чем команда уже превзошла Динамо
ФК Полесья. Александр Денисов

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству житомирского «Полесья» Александр Денисов поделился мнением о современном уровне инфраструктуры клуба.

«Если говорить о наших условиях, то сейчас, по моему мнению, мы уже превосходим «Динамо». Когда-то у киевлян была отличная база, но со временем она потеряла актуальность и уже не такая современная, как объект, созданный Геннадием Буткевичем.

Что касается «Шахтера», то из-за войны клуб остался без собственного стадиона и тренировочной базы, поэтому сейчас сравнивать просто нет смысла.

Наша инфраструктура – это полноценный спортивный комплекс, ориентированный именно на футбол. Да, есть еще отличная база у «Руха», но она больше напоминает многофункциональный центр с рекреационной и развлекательной составляющей.

С точки зрения футбольных условий, база «Полесья» сейчас, пожалуй, лучшая в Украине. И самое впечатляющее, что ее построили буквально за последние два года – в разгар войны с Россией, несмотря на все трудности», – отметил Денисов.

По теме:
Источник: Металлист 1925 не ведет переговоры по Гуцуляку и голкиперам
Заря и Колос проведут товарищеский матч во время международной паузы
РЫБАЛКА: «Он начал переступать через Реброва и сам все решать»
Александр Денисов Полесье Житомир Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Футбол | 11 ноября 2025, 10:40 2
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги
Левандовски дает Барсе π, а Райо Реалу – домашку. Обзор 12 тура Ла Лиги

Шок: с «классического» трио лучше всех сыграл «Атлетико»

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11 ноября 2025, 12:52 9
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией

Артем Довбик не поможет команде в ноябре

Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Бокс | 11.11.2025, 08:59
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Динамо посоветовали создать новую команду, чтобы преодолеть кризис
Футбол | 12.11.2025, 00:30
Динамо посоветовали создать новую команду, чтобы преодолеть кризис
Динамо посоветовали создать новую команду, чтобы преодолеть кризис
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец
Футбол | 11.11.2025, 19:34
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец
Источник: у Лунина есть планы на будущее. Известно, что решил украинец
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Та яке дєрнамо, не варто і до уваги брати 4-те місце в УПЛ. Витерли ноги в ОПЗЖ і пішли далі 👌
Ответить
0
Популярные новости
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
10.11.2025, 18:46 34
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Убирайся к черту из бокса»
11.11.2025, 07:02
Бокс
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
10.11.2025, 20:25 8
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
10.11.2025, 15:11 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем