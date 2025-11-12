В Полесье объяснили, в чем команда уже превзошла Динамо

Директор по медиа, маркетингу и спонсорству житомирского «Полесья» Александр Денисов поделился мнением о современном уровне инфраструктуры клуба.

«Если говорить о наших условиях, то сейчас, по моему мнению, мы уже превосходим «Динамо». Когда-то у киевлян была отличная база, но со временем она потеряла актуальность и уже не такая современная, как объект, созданный Геннадием Буткевичем.

Что касается «Шахтера», то из-за войны клуб остался без собственного стадиона и тренировочной базы, поэтому сейчас сравнивать просто нет смысла.

Наша инфраструктура – это полноценный спортивный комплекс, ориентированный именно на футбол. Да, есть еще отличная база у «Руха», но она больше напоминает многофункциональный центр с рекреационной и развлекательной составляющей.

С точки зрения футбольных условий, база «Полесья» сейчас, пожалуй, лучшая в Украине. И самое впечатляющее, что ее построили буквально за последние два года – в разгар войны с Россией, несмотря на все трудности», – отметил Денисов.