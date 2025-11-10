Сумма поразит. В Полесье назвали годовой бюджет клуба
Владимир Загурский заявил, что житомирский клуб тратит за год 25-30 миллионов долларов
Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский высказался по поводу финансовых дел клуба:
«Ну, ориентировочный бюджет, если смотреть где-то среднее значение между прошлым сезоном... Ведь наш годовой бюджет не равен сезонному, поскольку сезон начинается в июле, а заканчивается в мае. В целом ориентировочно имеем 25-30 миллионов долларов.
На что идут деньги? Наибольшую долю, как правило, составляет заработная плата – ориентировочно около 60%, то есть две трети от общей суммы. Остальные средства направляются на развитие и поддержку инфраструктуры, операционные расходы, сборы, выезды, проживание в других городах, обслуживание автотранспорта, обеспечение административного персонала. Также – на содержание центрального стадиона, который сейчас не находится в нашей собственности, а является областной коммунальной собственностью. В то же время за период войны мы уже вложили в него более трех миллионов долларов».
Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал победу над «Александрией».
