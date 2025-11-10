Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сумма поразит. В Полесье назвали годовой бюджет клуба
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 20:44 |
1909
0

Сумма поразит. В Полесье назвали годовой бюджет клуба

Владимир Загурский заявил, что житомирский клуб тратит за год 25-30 миллионов долларов

10 ноября 2025, 20:44 |
1909
0
Сумма поразит. В Полесье назвали годовой бюджет клуба
ФК Полесье. Владимир Загурский

Генеральный директор житомирского «Полесья» Владимир Загурский высказался по поводу финансовых дел клуба:

«Ну, ориентировочный бюджет, если смотреть где-то среднее значение между прошлым сезоном... Ведь наш годовой бюджет не равен сезонному, поскольку сезон начинается в июле, а заканчивается в мае. В целом ориентировочно имеем 25-30 миллионов долларов.

На что идут деньги? Наибольшую долю, как правило, составляет заработная плата – ориентировочно около 60%, то есть две трети от общей суммы. Остальные средства направляются на развитие и поддержку инфраструктуры, операционные расходы, сборы, выезды, проживание в других городах, обслуживание автотранспорта, обеспечение административного персонала. Также – на содержание центрального стадиона, который сейчас не находится в нашей собственности, а является областной коммунальной собственностью. В то же время за период войны мы уже вложили в него более трех миллионов долларов».

Ранее главный тренер «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал победу над «Александрией».

По теме:
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Лидера Кривбасса вызвали в сборную. Это один из лучших игроков УПЛ
Руслан РОТАНЬ: «Этот стадион для меня всегда будет особенным»
Владимир Загурский Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу финансы
Дмитрий Вус Источник: FootballHub
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Футбол | 10 ноября 2025, 15:11 15
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону
Ямаль все больше похож на Неймара, чем на Месси. И это беспокоит Барселону

Кажется, молодой вундеркинд начинает относится к футболу слишком легкомысленно

Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10 ноября 2025, 08:55 2
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет

Энди Руис утверждает, что Александр готов с ним драться

Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10.11.2025, 08:16
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов
Футбол | 10.11.2025, 19:39
ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов
ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
10.11.2025, 06:22 8
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 43
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 12
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем