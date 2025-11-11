Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
Франция
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение

Парижане подпишут еще одного футболиста

11 ноября 2025, 22:02 |
2516
5 Comments
В ПСЖ недовольны уровнем Забарного. Клуб принял радикальное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«ПСЖ» готовится к зимнему трансферному окну, чтобы оправдать ожидания Луиса Энрике.

По информации источника, клуб планирует подписать трех новых игроков: опытного опорника, универсального вингера, который может играть на обоих флангах и в нападении, а также защитника, способного закрывать центр обороны и правый фланг. Нынешний уровень игры Шевалье и Ильи Забарного не удовлетворяет клуб, поэтому руководство стремится усилить состав уже зимой.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Луис Энрике
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Frank Piter
Думать надо было, когда 60 миллионов в никуда выкинули.
Ответить
-3
OKs100
Если это так, тогда летом Забарного могут продать куда-то в Барселону или Манчестер Сити за 90 миллионов.
Ответить
-3
Показать Скрыть 2 ответа
Saar
Дебіли. Продали Доннаруму, який виграв ЛЧ для ПСЖ, бо саме він відбив купу пенальті з Арсеналом і ПСЖ. А перед тим, як продати ,робили все, щоб показати Джіджі, що він клубу не потрібний, що купує Шевальє. Купили, радійте. Це ваш останній кубок ЛЧ!
Ответить
-3
