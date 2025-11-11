«ПСЖ» готовится к зимнему трансферному окну, чтобы оправдать ожидания Луиса Энрике.

По информации источника, клуб планирует подписать трех новых игроков: опытного опорника, универсального вингера, который может играть на обоих флангах и в нападении, а также защитника, способного закрывать центр обороны и правый фланг. Нынешний уровень игры Шевалье и Ильи Забарного не удовлетворяет клуб, поэтому руководство стремится усилить состав уже зимой.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.