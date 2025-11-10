Арне СЛОТ: «Мы разочарованы. Решение об отмене гола ван Дейка – ошибочное»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал пресс-конференцию после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в матче АПЛ на «Этихаде»:

«Они были во всех аспектах футбола лучше нас в первом тайме. Я бы сказал, как и в прошлом сезоне: я увидел много сходств между прошлым сезоном и этим, с одним главным отличием – после того, как мы сильно мучились первые 25 минут, мы тогда забили со стандарта. Это изменило игру. Они продолжали переигрывать нас все 90 минут, но тот гол помог нам получить энергию, чтобы продолжать хорошо защищаться. В прошлом сезоне они не создавали так много моментов. Думаю, сегодня они создали больше, но нельзя сказать, что у них были момент за моментом, однако в этот раз они были гораздо эффективнее с теми моментами, что имели. Первый гол – я не думаю, что это был большой момент, это просто качество. Третий гол – тоже не такой большой момент, но снова качество. Второй гол – стандарт.

Настроение в раздевалке после игры? Конечно, все разочарованы. Это была очень хорошая неделя, победы над «Астон Виллой» и «Реалом», но если вы думали, что уже сыграли против двух сильных соперников, то потом появляется «Ман Сити», да еще на «Этихаде». Это тяжело для любой команды, в том числе и для нас. Они были намного лучше нас в первом тайме.

Решении VAR отменить гол ван Дейка при счете 1:0? Я хотел бы подчеркнуть, что счет 2:0 к перерыву был справедливым отражением того, как проходила игра. Но я был и по другую сторону – когда моя команда играла гораздо лучше другой, мы вели 1:0, не забивали второй, а потом соперник получает стандарт, становится 1:1, и все резко меняется. Такое случается в футболе. Я не скажу, что для меня было очевидно, что решение об отмене гола было неправильным, но также не скажу, что из-за этого мы проиграли. Потому что даже при 1:1, если бы «Сити» продолжал играть так же, как они играли, нам все равно было бы тяжело во втором тайме.

Но я постоянно чувствовал, что если бы нам удалось удержать счет 1:0 до перерыва, мы могли бы кое-что подкорректировать – что точно было необходимо, потому что мы постоянно оказывались на одного-двух игроков меньше в центре поля, а Доку и Нико О’Райли доставляли нам массу проблем. Тогда 1:1 был бы для нас огромным подарком к перерыву, потому что, на мой взгляд, второй тайм был совсем другой игрой. Но когда ты проигрываешь 0:2, а потом 0:3, это уже не отражает, как все могло бы пойти, если бы было 1:1.

Процент выигранных единоборств «Ливерпулем»? Игрокам легко выигрывать единоборства, когда план на игру и тактика работают – как это было против «Виллы» и против «Реала». Но сейчас нам было очень тяжело, потому что они заводили так много игроков в центр поля, и нашим футболистам было сложно принимать правильные решения. Поэтому я не думаю, что дело в нежелании идти в борьбу – просто им приходилось очень много бегать, потому что футболисты «Сити» были намного лучше нас в обращении с мячом, и иногда наши игроки просто не успевали.

Прежде всего я всегда смотрю на наш и их план игры, а не виню своих игроков, потому что во втором тайме, когда мы действовали лучше, вы могли видеть, что они стали выигрывать гораздо больше единоборств, и несколько раз мы сумели отобрать мяч – это не привело к нашему голу, но в тот отрезок второго тайма мы определенно заслужили забить.

Пять поражений в чемпионате и оценка борьбы за титул? Да, это ощущается как слишком много, и последнее, о чем мне стоит говорить сейчас, – это борьба за титул. Сначала нам нужно сосредоточиться на том, чтобы добиваться результатов – один за другим, снова и снова – прежде чем вообще думать об этом. Реальность такова, что сейчас мы на восьмом месте. Одна команда довольно далеко впереди, хотя «Сити» всего на четыре очка отстает от «Арсенала». Остальные расположены довольно близко. Я говорил много раз в прошлом сезоне – даже когда мы лидировали в начале – что лучший способ судить о таблице чемпионата, конечно, после 38 игр, но следующий лучший вариант – после 19, когда все сыграли с одними и теми же соперниками.

И наша первая цель – просто добиваться результатов. Последнее, на чем стоит фокусироваться сейчас, – это борьба за титул. Этим мы могли заниматься в прошлом сезоне, но не в двух сезонах до этого. Нам нужно прибавлять, и это очевидно».