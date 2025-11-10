Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сухожилие повреждено. Спортврач рассказал о сроках восстановления Довбика
Италия
10 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:44
Назван срок возвращения форварда Ромы на поле: 4–6 недель

Артем Довбик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал информацию о сроках восстановления форварда итальянской «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика после травмы, которую он получил в матче Серии A против «Удинезе» (2:0):

«По сообщениям итальянских СМИ, у Артема все-таки травма сухожилия прямой мышцы левого бедра, как и было оценено сразу после эпизода.

Срок 4–6 недель означает, что травма действительно есть и сухожилие повреждено. Правда, травма не выглядит слишком серьезной, ведь такие сроки характерны для повреждения 1–2 степени.

Сухожилие – довольно сложная структура для восстановления, ведь оно слабо кровоснабжается. Не любит раннего растяжения и спешки с нагрузками. Также травмы сухожилий часто рецидивируют. Характерным признаком также является заметное ослабление мышцы по сравнению со здоровой ногой.

Артему нужно дать покой и время, чтобы качественно восстановиться. Последний период с неопределенностью в клубе, давлением ответственности за перформанс на поле и разговорами о трансферах также создают неблагоприятный психологический фон для получения травм. Здоровья Артему и скорейшего возвращения на поле».

ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
Николо Скира: Довбик из-за травмы выбыл из строя на 40 дней
Игрок сборной Украины: «Это был мой худший матч. Попробую исправиться»
Рома Рим Удинезе Серия A травма чемпионат Италии по футболу сборная Украины по футболу травма бедра Артем Довбик ЧМ-2026 по футболу Рома - Удинезе Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
