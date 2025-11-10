Николо Скира: Довбик из-за травмы выбыл из строя на 40 дней
Украинский форвард итальянской Ромы получил травму в игре с Удинезе
Форвард італійської «Роми» та збірної України Артем Довбик вибув із гри майже на півтора місяця.
Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що у нападника «Роми» діагностовано пошкодження сухожилля прямого м’яза лівого стегна. За попередніми прогнозами, на відновлення Довбику знадобиться близько 40 днів.
Травму українець отримав у матчі 11-го туру Серії А проти «Удінезе», коли змушений був залишити поле ще в першому таймі. Таким чином, Довбик пропустить вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026, у яких збірна України зіграє проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).
Раніше Артем узяв участь у всіх чотирьох поєдинках відбору, однак поки що не відзначився результативними діями. На листопадові матчі до табору національної команди викликані нападники Владислав Ванат («Жирона») та Роман Яремчук («Олімпіакос»).
Lesione del tendine del retto femorale sinistro per Artem #Dovbyk: si prevedono 40 giorni di stop per il centravanti dell’#ASRoma pic.twitter.com/84DcN6LQRw— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне проиграли домашний матч 0:1
«Фиолетовые» одолели чемпионов Украины, до этого обыграв «горняков»