Николо Скира: Довбик из-за травмы выбыл из строя на 40 дней

Форвард італійської «Роми» та збірної України Артем Довбик вибув із гри майже на півтора місяця.

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що у нападника «Роми» діагностовано пошкодження сухожилля прямого м’яза лівого стегна. За попередніми прогнозами, на відновлення Довбику знадобиться близько 40 днів.

Травму українець отримав у матчі 11-го туру Серії А проти «Удінезе», коли змушений був залишити поле ще в першому таймі. Таким чином, Довбик пропустить вирішальні матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026, у яких збірна України зіграє проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Раніше Артем узяв участь у всіх чотирьох поєдинках відбору, однак поки що не відзначився результативними діями. На листопадові матчі до табору національної команди викликані нападники Владислав Ванат («Жирона») та Роман Яремчук («Олімпіакос»).