  4. Игрок сборной Украины: «Это был мой худший матч. Попробую исправиться»
10 ноября 2025, 14:55 | Обновлено 10 ноября 2025, 15:21
Конопля готовится к матчам отбора ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Основной защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал о подготовке к решающим матчам отбора ЧМ-2026 против Франции и Исландии.

– Как сыграть нам с Францией, чтобы был позитив, по твоему мнению?

– Чтобы позитив был, конечно, победить, но будем делать от себя все возможное, как всегда, и там посмотрим, как нам повезет или не повезет.

– С Исландией играли, знаете уже эту сборную, был запомнившийся феерический матч. Сейчас, по твоему мнению, будет совсем иначе?

– Нужно проанализировать то, что мы играли, мне лично, потому что я, наверное, там один из самых плохих своих матчей выдал тогда. И подойти в позитивном настроении и ментально, и физически показать наш максимум. Я надеюсь, что все будет хорошо.

– Вы когда-то тоже играли с Францией во Франции, тогда такой был очень плохой матч для нас – 7:1 счет. Сейчас не хочется вспоминать негатив, но, тем не менее, с французами, с топ-сборной твой рецепт успеха для Украины?

– Когда-то мой тренер еще Одесской академии говорил, что дисциплина бьет класс, и попытаемся воспользоваться этим.

Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
romario1501
Єфім Вольфіч, тренуй акторську майстерність))
Ответить
+1
