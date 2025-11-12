Забарный подверг опасности своих партнеров из ПСЖ

Известное французское издание Le Parisien раскритиковало украинского защитника Илью Забарного после матча ПСЖ против «Лиона» в Лиге 1.

«После дисквалификации в игре против «Баварии» матч против команды, которая не создавала серьезных атакующих моментов, должен был стать для Забарного шансом восстановить уверенность.

Однако ему еще нужно будет доказать свою надежность. Хотя он не шел на большие риски, неточные передачи подвергли опасности его партнеров по команде. Как и большинство его коллег в защите, иногда он проявлял пассивность во время редких атак «Лиона». Кроме того, он неправильно располагался у ворот Мейтленда-Найлса», – отмечает издание.

9 ноября ПСЖ провел выездной матч 12-го тура Лиги 1 2025/26 против команды Лион. Коллективы сыграли на стадионе Парк Олимпик Лион. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижан.