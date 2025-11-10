Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Саленко назвал игрока Динамо, которого незаслуженно вызвали в сборную
Чемпионат мира
10 ноября 2025, 11:13 |
Саленко назвал игрока Динамо, которого незаслуженно вызвали в сборную

Бывший футболист киевского клуба оценил выступления Ярмоленко, Шапаренко и Буяльского

Саленко назвал игрока Динамо, которого незаслуженно вызвали в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко остался недоволен игрой некоторых футболистов «бело-синих», а также прокомментировал вызов полузащитника Николая Шапаренко в национальную сборную Украины.

– Кого нужно попросить из команды?

– Никого не нужно просить. Ярмоленко, которого я очень уважаю, заканчивает карьеру. Можно продать Буяльского, чтобы дать капитану хоть чуть-чуть на закате карьеры почувствовать, что такое легионерский опыт. Шапаренко кто-то видел в последнее время?

– Его вызвали в национальную сборную...

– За что? Что он сделал, чтобы быть среди лучших футболистов страны? – не понимает Саленко.

В нынешнем сезоне Шапаренко провел 18 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. «Динамо» набрало 20 баллов и разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Олег Саленко Николай Шапаренко Андрей Ярмоленко Виталий Буяльский
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Перець
Шапаренко вже давно  потеряний , як зв'язався з донькою Шацьких
Ответить
+1
