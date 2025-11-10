Саленко назвал игрока Динамо, которого незаслуженно вызвали в сборную
Бывший футболист киевского клуба оценил выступления Ярмоленко, Шапаренко и Буяльского
Бывший игрок киевского «Динамо» Олег Саленко остался недоволен игрой некоторых футболистов «бело-синих», а также прокомментировал вызов полузащитника Николая Шапаренко в национальную сборную Украины.
– Кого нужно попросить из команды?
– Никого не нужно просить. Ярмоленко, которого я очень уважаю, заканчивает карьеру. Можно продать Буяльского, чтобы дать капитану хоть чуть-чуть на закате карьеры почувствовать, что такое легионерский опыт. Шапаренко кто-то видел в последнее время?
– Его вызвали в национальную сборную...
– За что? Что он сделал, чтобы быть среди лучших футболистов страны? – не понимает Саленко.
В нынешнем сезоне Шапаренко провел 18 матчей, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. «Динамо» набрало 20 баллов и разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперты уверены, что обе украинские команды преодолеют основной этап еврокубков
Украинский боксер хранит молчание