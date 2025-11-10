ФОТО. То, что сделал Месси для своей мамы, растрогало фанов

Лионель Месси растрогал болельщиков после победы своего «Интер Майами» над «Нэшвиллом» в плей-офф MLS Cup (4:0).

Аргентинец оформил дубль и 400-й ассист в карьере и сразу после финального свистка направился к трибунам, где его ждала мама.

Месси снял игровую футболку и бросил ее своей маме – Селии Марии Куччиттини, которая не смогла сдержать эмоций. На кадрах видно, как Лео крепко обнимает ее, а она держит в руках розовую футболку «Интер Майами».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Публикация Sportbible сопровождается подписью: «Особенный момент между матерью и сыном».

Для Месси этот жест стал символичным – именно мама поддерживала его с детства, когда он делал первые шаги в футболе в Росарио, и теперь она вновь была рядом в момент нового исторического достижения.