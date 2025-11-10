Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы вернем его». Гасперини отказался отпускать форварда Ромы в сборную
Италия
10 ноября 2025, 08:17 |
1633
0

«Мы вернем его». Гасперини отказался отпускать форварда Ромы в сборную

Наставник итальянского клуба сообщил, что Эван Фергюсон не поедет играть за Ирландию

10 ноября 2025, 08:17 |
1633
0
«Мы вернем его». Гасперини отказался отпускать форварда Ромы в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine.Джан Пьеро Гасперини

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Удинезе». Римский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

После завершения этого противостояния главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что его команда не собирается отпускать форварда Эвана Фергюсона в сборную Ирландию.

21-летний футболист пропустил три игры из-за травмы, но наставник ирландской команды все равно вызвал Эвана на матчи квалификации ЧМ-2026, что разозлило тренерский штаб «Ромы».

– У нас не было игрока, способного заменить Довбика, который травмировался, но мы адаптировались. Мы пытались держать мяч на земле, а не в воздухе, и тогда нашим соперникам было сложно обороняться, опираясь на скорость и технику.

Это был другой способ атаки, но не менее эффективный.

– Фергюсон поедет в сборную?

– Нет. К тому же, мы надеемся, что кто-то из травмированных игроков вернется в строй во время этого перерыва, – сказал Гасперини.

По теме:
Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы
ГАСПЕРИНИ: «В конце устали, пошли на риски и допустили пару ошибок»
Стала известна оценка Довбика за матч, в котором он получил травму
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Удинезе Рома - Удинезе Джан Пьеро Гасперини Эван Фергюсон
Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:23 32
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10 ноября 2025, 08:16 7
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста

Владимир Бражко может покинуть клуб

Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10.11.2025, 05:42
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Шовковский посочувствовал футболистам Динамо, которые поедут в сборную
Футбол | 10.11.2025, 08:02
Шовковский посочувствовал футболистам Динамо, которые поедут в сборную
Шовковский посочувствовал футболистам Динамо, которые поедут в сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 4
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 12
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Баснословная сумма. Рыбакина получила рекордные призовые в истории тенниса
Баснословная сумма. Рыбакина получила рекордные призовые в истории тенниса
08.11.2025, 22:46 3
Теннис
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 7
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем