«Мы вернем его». Гасперини отказался отпускать форварда Ромы в сборную

В воскресенье, 9 ноября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Рома» и «Удинезе». Римский клуб одолел соперника со счетом 1:0.

После завершения этого противостояния главный тренер «волков» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что его команда не собирается отпускать форварда Эвана Фергюсона в сборную Ирландию.

21-летний футболист пропустил три игры из-за травмы, но наставник ирландской команды все равно вызвал Эвана на матчи квалификации ЧМ-2026, что разозлило тренерский штаб «Ромы».

– У нас не было игрока, способного заменить Довбика, который травмировался, но мы адаптировались. Мы пытались держать мяч на земле, а не в воздухе, и тогда нашим соперникам было сложно обороняться, опираясь на скорость и технику.

Это был другой способ атаки, но не менее эффективный.

– Фергюсон поедет в сборную?

– Нет. К тому же, мы надеемся, что кто-то из травмированных игроков вернется в строй во время этого перерыва, – сказал Гасперини.