Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕ РОСИ: «Малиновский – самый качественный игрок в нашей команде»
Италия
09 ноября 2025, 20:55 |
925
0

ДЕ РОСИ: «Малиновский – самый качественный игрок в нашей команде»

Главный тренер Дженоа оценил уровень украинского хавбека

09 ноября 2025, 20:55 |
925
0
ДЕ РОСИ: «Малиновский – самый качественный игрок в нашей команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси оценил уровень игры украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского.

«Он, пожалуй, самый качественный игрок из всех. Но если мы будем играть так, как сегодня (в матче с «Фиорентиной» (2:2) – прим.), то нам будет сложно добиться успеха.

В команде, которая переживает трудности, нужно начинать с борьбы и энтузиазма. Надеюсь, мы не всегда будем играть так. Даже если мы и выступили неплохо, нам нужно играть чище», – цитирует Де Росси Tuttosport.

Руслан не играл против Фиорентины из-за перебора желтых карточек. Ранее главный тренер Де Росси заявлял, что Малиновскому нужно будет заслужить свое место в команде.

По теме:
Травма Довбика. Рома без украинца забила два мяча и выиграла матч Серии А
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Рома – Удинезе. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Даниэле Де Росси Руслан Малиновский Дженоа Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Футбол | 09 ноября 2025, 18:51 24
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ

Киевляне проиграли домашний матч 0:1

Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Футбол | 09 ноября 2025, 20:08 0
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией

Сегодня на стадионе «Ника» случилась дичь, от которой вроде бы успели отойти

ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Футбол | 09.11.2025, 02:12
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
КВАРЦЯНЫЙ: «Этого форварда уже потеряли. Он бы помог сборной Украины»
07.11.2025, 21:07
Футбол
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем