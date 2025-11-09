ДЕ РОСИ: «Малиновский – самый качественный игрок в нашей команде»

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси оценил уровень игры украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского.

«Он, пожалуй, самый качественный игрок из всех. Но если мы будем играть так, как сегодня (в матче с «Фиорентиной» (2:2) – прим.), то нам будет сложно добиться успеха.

В команде, которая переживает трудности, нужно начинать с борьбы и энтузиазма. Надеюсь, мы не всегда будем играть так. Даже если мы и выступили неплохо, нам нужно играть чище», – цитирует Де Росси Tuttosport.

Руслан не играл против Фиорентины из-за перебора желтых карточек. Ранее главный тренер Де Росси заявлял, что Малиновскому нужно будет заслужить свое место в команде.