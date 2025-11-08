ДЕ РОCСИ: «Я оценил Малиновского как соперника, но он не будет играть»

Новый главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси поделился мнениями относительно украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского.

«Он точно не будет играть (в матче с «Фиорентиной» из-за перебора желтых карт – прим.). Ему придется заслужить свое место, хотя я всегда ценил его как соперника. Но кто-нибудь, кто будет играть на его месте, должен играть в свою игру», - цитирует Де Росси Tuttosport.

В текущем сезоне Малиновский провел в составе Дженоа 10 матчей. В этих встречах 32-летний хавбек отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.