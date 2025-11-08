Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДЕ РОCСИ: «Я оценил Малиновского как соперника, но он не будет играть»
Италия
ДЕ РОCСИ: «Я оценил Малиновского как соперника, но он не будет играть»

Новый главный тренер Дженоа сказал несколько слов об украинце

ДЕ РОCСИ: «Я оценил Малиновского как соперника, но он не будет играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Новый главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси поделился мнениями относительно украинского полузащитника своей команды Руслана Малиновского.

«Он точно не будет играть (в матче с «Фиорентиной» из-за перебора желтых карт – прим.). Ему придется заслужить свое место, хотя я всегда ценил его как соперника. Но кто-нибудь, кто будет играть на его месте, должен играть в свою игру», - цитирует Де Росси Tuttosport.

В текущем сезоне Малиновский провел в составе Дженоа 10 матчей. В этих встречах 32-летний хавбек отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Даниэле Де Росси Руслан Малиновский Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Argon_76
З заголовками обережніше, любителі сенсацій. Можна подумати, що тренер ставиться до Малини, як до ворога-суперника, якому не місце в старті Дженоа взагалі
