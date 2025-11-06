Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он забивает, но не только». В Италии расхвалили звезду сборной Украины
Италия
06 ноября 2025, 23:51 |
Издание La Gazzetta dello Sport оценило игру Руслана Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport высоко оценило игру украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского в матче 10-го тура Серии А с «Сассуоло».

«Он забивает, но не только. Он связывает идеи, делает передачи и является движущей силой игры «Дженоа». Настоящее сочетание скорости и таланта», - говорится в материале издания.

Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» в матче с «Сассуоло». На 18-й минуте встречи Руслан сумел отличиться шедевральным голом, который помог его команде выиграть со счетом 2:1.

Ранее Патрик Виейра оценил три гола Малиновского за сборную Украины.

Руслан Малиновский Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
