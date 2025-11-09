Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 10 до 16 ноября

W50 Брісбен (Австралія – хард), Brisbane QTC Tennis International

Одиночный разряд, первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W50 Эраклион (Греция – грунт), W50 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Летисия Матушевска (Польша) – Катерина Дятлова (Украина, 11) – 0:6, 1:6

– 0:6, 1:6 Наталия Фер (Швейцария) – Кристина Почтовик (Украина, уайлд-кард, 9) – 2:6, 1:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Деми Тран (Нидерланды, 2) – Катерина Дятлова (Украина, 11) – 10.11, 11:00

– 10.11, 11:00 Марианна Аргирокастрити (Греция, 7) – Кристина Почтовик (Украина, уайлд-кард, 9) – 10.11

Парный разряд, первый круг

Марианна Аргирокастрити (Греция) и Катерина Дятлова (Украина) – Маргарита Игнатьева (Латвия) и Полина Лейкина – ТВА

– Маргарита Игнатьева (Латвия) и Полина Лейкина – ТВА Кристина Почтовик (Украина) и Франциска Сидат (Германия) – Оана Гаврилэ (Румыния) и Сапфо Сакеллариди (Греция, 3) – ТВА

W50 Фуншал (Португалия – хард), Madeira Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Эва Беннеманн (Германия, 4) – Дарья Есыпчук (Украина, 9) – 10.11, 12:00

Одиночный разряд, первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W50 Остин, Техас (США – хард), 2025 Dropshot Series Women's Pro Tennis Open

Одиночный разряд, квалификация

Анастасия Лопата (Украина) – ТВА

W35 Орландо, Флорида (США – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Симона Куку (Румыния) – Мария Емшанова (Украина) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)

Элен Граб (Украина) – Айназ Долатабади (Иран) – w/o

W15 Соларино (Италия – ковер), Terranova Cup

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Алеся Рева (Украина, 1) – Дилетта ДАмико (Италия) – 10.11, 11:00

– Дилетта ДАмико (Италия) – 10.11, 11:00 Ева Галиевская (Украина, 4) – Джулия Бонаккорсо (Италия) – 10.11

W15 Нулес (Испания – грунт), X Open Internacional De Tenis Femenino WTA Nules

Одиночный разряд, квалификация, первый круг