Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 10 до 16 ноября
W50 Брісбен (Австралія – хард), Brisbane QTC Tennis International
Одиночный разряд, первый круг
- Катарина Завацкая (Украина) – ТВА
W50 Эраклион (Греция – грунт), W50 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Летисия Матушевска (Польша) – Катерина Дятлова (Украина, 11) – 0:6, 1:6
- Наталия Фер (Швейцария) – Кристина Почтовик (Украина, уайлд-кард, 9) – 2:6, 1:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Деми Тран (Нидерланды, 2) – Катерина Дятлова (Украина, 11) – 10.11, 11:00
- Марианна Аргирокастрити (Греция, 7) – Кристина Почтовик (Украина, уайлд-кард, 9) – 10.11
Парный разряд, первый круг
- Марианна Аргирокастрити (Греция) и Катерина Дятлова (Украина) – Маргарита Игнатьева (Латвия) и Полина Лейкина – ТВА
- Кристина Почтовик (Украина) и Франциска Сидат (Германия) – Оана Гаврилэ (Румыния) и Сапфо Сакеллариди (Греция, 3) – ТВА
W50 Фуншал (Португалия – хард), Madeira Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Эва Беннеманн (Германия, 4) – Дарья Есыпчук (Украина, 9) – 10.11, 12:00
Одиночный разряд, первый круг
- Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
W50 Остин, Техас (США – хард), 2025 Dropshot Series Women's Pro Tennis Open
Одиночный разряд, квалификация
- Анастасия Лопата (Украина) – ТВА
W35 Орландо, Флорида (США – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
- Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Симона Куку (Румыния) – Мария Емшанова (Украина) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
- Элен Граб (Украина) – Айназ Долатабади (Иран) – w/o
W15 Соларино (Италия – ковер), Terranova Cup
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Алеся Рева (Украина, 1) – Дилетта ДАмико (Италия) – 10.11, 11:00
- Ева Галиевская (Украина, 4) – Джулия Бонаккорсо (Италия) – 10.11
W15 Нулес (Испания – грунт), X Open Internacional De Tenis Femenino WTA Nules
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Евгения Зеленская (Украина) – Анна Кабассерс (Испания) – 6:3, 2:6, 4:10
