Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
ITF
09 ноября 2025, 20:51 |
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 10 до 16 ноября

W50 Брісбен (Австралія – хард), Brisbane QTC Tennis International

Одиночный разряд, первый круг

  • Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W50 Эраклион (Греция – грунт), W50 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Летисия Матушевска (Польша) – Катерина Дятлова (Украина, 11) – 0:6, 1:6
  • Наталия Фер (Швейцария) – Кристина Почтовик (Украина, уайлд-кард, 9) – 2:6, 1:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Деми Тран (Нидерланды, 2) – Катерина Дятлова (Украина, 11) – 10.11, 11:00
  • Марианна Аргирокастрити (Греция, 7) – Кристина Почтовик (Украина, уайлд-кард, 9) – 10.11

Парный разряд, первый круг

  • Марианна Аргирокастрити (Греция) и Катерина Дятлова (Украина) – Маргарита Игнатьева (Латвия) и Полина Лейкина – ТВА
  • Кристина Почтовик (Украина) и Франциска Сидат (Германия) – Оана Гаврилэ (Румыния) и Сапфо Сакеллариди (Греция, 3) – ТВА

W50 Фуншал (Португалия – хард), Madeira Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Эва Беннеманн (Германия, 4) – Дарья Есыпчук (Украина, 9) – 10.11, 12:00

Одиночный разряд, первый круг

  • Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W50 Остин, Техас (США – хард), 2025 Dropshot Series Women's Pro Tennis Open

Одиночный разряд, квалификация

  • Анастасия Лопата (Украина) – ТВА

W35 Орландо, Флорида (США – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

  • Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Симона Куку (Румыния) – Мария Емшанова (Украина) – 7:6 (7:5), 7:6 (7:4)
  • Элен Граб (Украина) – Айназ Долатабади (Иран) – w/o

W15 Соларино (Италия – ковер), Terranova Cup

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Алеся Рева (Украина, 1) – Дилетта ДАмико (Италия) – 10.11, 11:00
  • Ева Галиевская (Украина, 4) – Джулия Бонаккорсо (Италия) – 10.11

W15 Нулес (Испания – грунт), X Open Internacional De Tenis Femenino WTA Nules

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Евгения Зеленская (Украина) – Анна Кабассерс (Испания) – 6:3, 2:6, 4:10
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
