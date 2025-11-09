Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 10–16.11

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 10–16.11
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 10 до 16 ноября

М25 Вали-ду-Лобу (Португалия – хард)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Георгий Кравченко (Украина, 1) – Тьягу Ритту (Португалия, уайлд-кард) – 6:0, 6:0

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Георгий Кравченко (Украина, 1) – Юлиен Пенцлин (Германия, 16) – ТВА

Одиночный разряд, первый круг

  • Александр Брайнин (Украина) – ТВА

М25 Монастир (Тунис – хард), Magic Tennis Tours by FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Сеичиро Ичикава (Япония) – Арсений Миронов (Украина) – 3:6, 2:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Николай Вылегжанин (уайлд-кард, 1) – Арсений Миронов (Украина) – 10.11, 10:30

М15 Манама (Бахрейн – хард), 2st Bahrain Men's ITF World Tennis Tour

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 1) – Никит Коришеттру (США) – 6:0, 6:1

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Владимир Якубенко (Украина, 1) – Квирин Вебер (Германия) – 10.11, 11:00

Одиночный разряд, первый круг

  • Никита Билозерцев (Украина) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Илья Олефир (Украина) – Леонардо Борелли (Италия, 13) – 2:6, 6:4, 17:15
  • Владимир Ужиловский (Украина) – Александер Браун (США) – 6:3, 7:5
  • Василий Макаренко (Украина) – Пьетро Муджелли (Италия, 15) – 3:6, 4:6
  • Алексей Видунов – Андрей Порицкий (Украина, 14) – 2:6, 2:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Милош Срока (Польша) – Илья Олефир (Украина) – 10.11, 09:30
  • Эдвард Маркосян (Армения) – Андрей Порицкий (Украина, 14) – 10.11, не ранее 10:30
  • Владимир Ужиловский (Украина) – Аммар Эламин (Ирландия, 11) – 10.11, не ранее 12:00

Одиночный разряд, первый круг

  • Вадим Урсу (Украина) – ТВА

М15 Луанда (Ангола – хард), Kikuxi Open I

Одиночный разряд, первый круг

  • Эрик Ваншельбойм (Украина, 1) – ТВА

М15 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Тимофей Милованов (Украина) – Даниял Спаасов (Болгария) – 3:6, 2:6

Одиночный разряд, первый круг

  • Алексей Крутых (Украина) – ТВА
  • Александр Овчаренко (Украина) – ТВА

М15 Эраклион (Греция – хард), M15 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Ави Шугар (США) – Александр Пономарь (Украина) – w/o
  • Габриэль Мартино (Швейцария) – Максим Калабишка (Украина) – 0:6, 0:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Кешав Чопра (США, 6) – Максим Калабишка (Украина) – 10.11

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 3–9.11
ITF World Tennis Tour Георгий Кравченко Александр Брайнин ITF Монастир Владимир Якубенко Никита Белозерцев ITF Шарм-эш-Шейх Владимир Ужиловский Вадим Урсу Эрик Ваншельбойм ATP Анталья Алексей Крутых Александр Овчаренко
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
