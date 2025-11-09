Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марлон Гомес стал 12-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26
На счету представителей Бразилии суммарно уже 39 голов в сезоне за горняков во всех турнирах

ФК Шахтер. Марлон Гомес

Марлон Гомес, забив гол в ворота СК Полтава, стал 12-м бразильцем Шахтера, в активе которого есть хотя бы один забитый мяч за горняков в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче 12-го тура, в котором лидеры чемпионата победили со счетом 7:1, голами отличились бразильские легионеры донецкого клуба Марлон Гомес, Педриньо, Эгиналду и Невертон, а также украинцы Олег Очеретько и Ефим Конопля. Еще один гол забил игрок СК «Полтава в собственные ворота.

В общей сложности на счету бразильцев Шахтера стало уже 39 забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (39)

  • 8 – Кауан Элиас (4 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 2 – Лига конференций)
  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Педриньо (4 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 4 – Лука Мейреллиш (2 – Кубок Украины, 1 – УПЛ, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Невертон (3 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 3 – Эгиналду (2 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Изаки (2 – УПЛ)
  • 1 – Винисиус Тобиас (1 – УПЛ)
  • 1 – Лукас Феррейра (1 – Лига конференций)
  • 1 – Педро Энрике (1 – Лига конференций)
  • 1 – Марлон Гомес (1 – УПЛ)
