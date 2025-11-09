Марлон Гомес стал 12-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26

Марлон Гомес, забив гол в ворота СК Полтава, стал 12-м бразильцем Шахтера, в активе которого есть хотя бы один забитый мяч за горняков в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

В матче 12-го тура, в котором лидеры чемпионата победили со счетом 7:1, голами отличились бразильские легионеры донецкого клуба Марлон Гомес, Педриньо, Эгиналду и Невертон, а также украинцы Олег Очеретько и Ефим Конопля. Еще один гол забил игрок СК «Полтава в собственные ворота.

В общей сложности на счету бразильцев Шахтера стало уже 39 забитых мячей в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (39)