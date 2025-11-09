Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пиро не преступление, или Призрак генерала Кравченко над Александрией
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 20:08 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:41
Сегодня на стадионе «Ника» случилась дичь, от которой вроде бы успели отойти

Коллаж «Брутального футбола»

Главное событие 12 тура УПЛ случилось, безусловно, в Киеве, где в матче «Динамо» с ЛНЗ прервалась голевая серия Бленуце. Но это в футбольном аспекте. А ключевые околофутбольные события происходили на александрийской «Нике», где местные правоохранители по просьбе объекта критической инфраструктуры с названием «футбольный клуб «Александрия» оторвались на фанатах местного клуба, среди которых большинство – ребята до 20 лет, так, словно на улице снова времена Кучмы-Януковича.

А на этом фото ниже – фрагмент экспозиции в лобби стадиона «Ника». Посвящен он экс-главе МВД, генералу Юрию Кравченко, коренному александрийцу и близкому другу бывшего президента клуба «Александрия» Николая Лавренко. Тому самому, который на пленках Мельниченко говорил: «У меня такие орлы, что сделают все, что хочешь. У меня есть такое подразделение, у них нет морали, у них ничего нет». Тому самому, который дважды застрелился. При его руководстве органами внутренних дел борьба с ультрас-движениями вышла на качественно новый уровень.

Фото Ивана Вербицкого

Создалось впечатление, что сегодня над Александрией сошел призрак Кравченко. Потому что так нагло и беспрецедентно полицаи не били фанатов еще с дореволюционных времен 2013-2014-го. То есть больше десяти лет.

Суть конфликта проста: клуб «Александрия» обратился в полицию с заявлением по поводу событий во время поединка 10 тура УПЛ «Александрия» - «Эпицентр». Подписал обращение исполнительный директор клуба Дмитрий Китаев. Клубу не понравилось, что фанаты жгут пиротехнику и что за это он вынужден платить штраф. После этого фанатское движение заявило, что вызов принят.

А дальше были события, из-за которых приостанавливался сегодняшний матч «Александрия» – «Полесье». Местные ультрас подготовили большую растяжку «Фінансовий тягар». И, конечно, усилили протест использованием пиротехники. После чего на них выпустили «орлов». Уже не Кравченко и не под названием «Беркут». Но суть этого не меняется.

Пиротехника – неотъемлемый атрибут и яркий антураж на многих футбольных матчах. В Украине о ней немного подзабыли только после 24.02.2022, когда началась полномасштабная война и большинство представителей ультрас-движений отправились защищать Родину. В частности, из фанатского движения «Александрии», двое представителей которого – Максим Бендеров и Гордий Киктенко – отдали жизнь за свободу Украины еще до полномасштабной войны. Бендерову было 24, Киктенко – 21.

Но полномасштабная война длится почти четыре года и за это время успело вырасти новое поколение фанатов. Юных, пока не ушедших на фронт. С ними на трибуны стадионов вернулась и пиротехника. Только вот владельцы «Динамо» и «Шахтера» могут реагировать на файеры во время Классического дерби с пониманием, а исполнительный директор объекта критической инфраструктуры под названием «футбольный клуб «Александрия» – нет. Он пишет на родных фанатов доносы в полицию, журит активных поклонников команды, что они не должны быть «финансовым бременем». И после этого выпускает на них не то «орлов», не то «беркутят». Не чувствуя ни крошки благодарности, что пока как работник объекта критической инфраструктуры сидит в относительно мирном городе, ребята, еще вчера поджигавшие на «Нике» файеры, его безопасность берегут.

Футболистов «Александрии» вся эта история тоже характеризует с наилучшей стороны. Ни один из них, следя за избиением, на защиту фанатов не стал. А все потому, что им безразлично на фанатов. Неважно, будут ли они на трибунах вообще. Теплая ванночка под названием «объект критической инфраструктуры» их устраивает. Они продолжают жить своей, оторванной от реалий жизнью. В каком место войне если и есть, то только в виде невозможности летать на отдых на мировые курорты.

Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
MaximusOne
Що значить злочин не злочин, регламентом вона заборонена ?
Ответить
+3
Володимир
Прийти на стадион  с дымовой шашкой- это нормально ? Но оценить это у автора ( авторов) этого опуса букв не хватило .       Явно провокационная статейка .
Ответить
+3
androma
Ну якщо заборонено то потрібно це виконувати а не приймати виклик. Чому ультрас інших команд виконують  а цим дов....бам плювати. Схоже що автор статті такий же довбо..йоб якщо підтримує хуліганів які порушують Кодекс України про адміністративні правопорушення
Ответить
+2
mini.f
Может многим не понравится то, что сейчас я тут напишу... Но мое твердое убеждение, что с такими "фанатами" надо бороться по всей строгости наших законов. 90% этих фанатов ходят на футбол не смотреть на него, а чтобы потусоваться, устроить беспорядки на трибунах и т.д.  Я после окончания матча часто спрашивал ребят с фанатской трибуны, с каким счетом закончился матч? Хорошо, если пару человек могли ответить правильно.
Ответить
+1
Demid Romanchik
Вони не зникали нікуди..То для тих у кого роса в очах 
Ответить
0
