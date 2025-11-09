Звездная атака остановлена. Реал потерял очки в мадридском дерби
«Сливочным» не удалось дожать на выезде «Райо Вальекано»
9 ноября прошло мадридское дерби в 12-м туре Ла Лиги: «Райо Вальекано» встретился с «Реалом».
Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де Вальекас».
«Сливочные» имели несколько возможностей в течение матча, однако защита «Райо Вальекано» не давала звездному сопернику много пространства.
Подопечные Хави Алонсо боролись за три очка до самого конца, но всё сложилось наоборот: хозяева удержали ничью и остановили «Реал» – 0:0.
После матча «Реал» остался на первом месте (31 балл), тогда как «Райо Вальекано» – 12-й (15 очков).
Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября
«Райо Вальекано» – «Реал Мадрид» – 0:0
