  4. Звездная атака остановлена. Реал потерял очки в мадридском дерби
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
09.11.2025 17:15 – FT 0 : 0
Реал Мадрид
Испания
09 ноября 2025, 19:14
402
0

Звездная атака остановлена. Реал потерял очки в мадридском дерби

«Сливочным» не удалось дожать на выезде «Райо Вальекано»

09 ноября 2025, 19:14 | Обновлено 09 ноября 2025, 19:29
402
0
Звездная атака остановлена. Реал потерял очки в мадридском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября прошло мадридское дерби в 12-м туре Ла Лиги: «Райо Вальекано» встретился с «Реалом».

Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де Вальекас».

«Сливочные» имели несколько возможностей в течение матча, однако защита «Райо Вальекано» не давала звездному сопернику много пространства.

Подопечные Хави Алонсо боролись за три очка до самого конца, но всё сложилось наоборот: хозяева удержали ничью и остановили «Реал» – 0:0.

После матча «Реал» остался на первом месте (31 балл), тогда как «Райо Вальекано» – 12-й (15 очков).

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Райо Вальекано» – «Реал Мадрид» – 0:0

Фотогалерея матча:

Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига
