Звездная атака остановлена. Реал потерял очки в мадридском дерби

9 ноября прошло мадридское дерби в 12-м туре Ла Лиги: «Райо Вальекано» встретился с «Реалом».

Местом проведения поединка стала арена «Эстадио де Вальекас».

«Сливочные» имели несколько возможностей в течение матча, однако защита «Райо Вальекано» не давала звездному сопернику много пространства.

Подопечные Хави Алонсо боролись за три очка до самого конца, но всё сложилось наоборот: хозяева удержали ничью и остановили «Реал» – 0:0.

После матча «Реал» остался на первом месте (31 балл), тогда как «Райо Вальекано» – 12-й (15 очков).

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Райо Вальекано» – «Реал Мадрид» – 0:0

Фотогалерея матча: