Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
  Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
09.11.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Испания
09 ноября 2025, 16:12 | Обновлено 09 ноября 2025, 16:13
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 9 ноября и начнется в 17:15 по Киеву

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября на Эстадио де Вальекас пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Реалом Мадрид.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда во многом именно из-за своего следующего соперника, а также другого соседа-гранда, Атлетико, настолько глобально находится в тени, максимум на вторых ролях. С другой стороны, сейчас она хотя бы закрепилась в Примере, и считается самобытным середняком, что способен периодически удивлять. Это в итоге привело к тому, что в прошлом сезоне, набрав 52 очка и показав лучше дополнительные факторы, чем Осасуна, футболисты заняли восьмое место.

Этого хватило, чтобы отправиться в Лигу конференций. И своим шансом проявить себя испанцы пользовались ответственно: спокойно прошли Неман в квалификации и, с учетом 3:2 в четверг против Леха, набрали уже семь очков в трех турах основного раунда. При этом и о внутренней арене не забывают, хотя там то берут две ничьи при четырех поражениях, то побеждают трижды кряду. Ту серию, впрочем, прервали 0:4 от Вильярреала.

Реал Мадрид

Клуб зациклен на трофеях, причем такие, как Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, не котируются. По крайней мере, когда стало понятно, что в прошлом сезоне выиграли только их, Анчелотти ушли, несмотря на все заслуги, и не дожидаясь завершения полностью того футбольного года - на клубном чемпионате мира уже руководил Хаби Алонсо.

Тот блин все же вышел комом - испанцев выбил ПСЖ задолго до финала. Но после этого долго у молодого наставника и его подопечных было только одно поражение во всех турнирах - в дерби с Атлетико. В том числе по делу победили Барселону в Эль Класико. И лишь во вторник, несмотря на все сэйвы Куртуа, в Лиге чемпионов испанцы все же уступили Ливерпулю.

Статистика личных встреч

Трижды кряду гранд ограничился ничьими со своим соседом. И только в крайнем поединке все же обыграл его 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Мбаппе и компания оступятся во втором поединке кряду. Поверим, что они обыграют соперника, что провел свой предыдущий матч только в четверг, с форой -1 гол (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
9 ноября 2025 -
17:15
Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
