Тренер Реала – о ничейном матче в Ла Лиге: «Все мы знаем, где мы сейчас»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги ничейного матча с «Райо Вальєкано» в 12-м туре испанской Ла Лиги (0:0).

«Меня беспокоит желание продолжать расти, совершенствоваться и делать позитивную и конструктивную самокритику, мы все знаем, где находимся и чего хотим. Сейчас ноябрь, впереди еще много времени, нужно требовать от себя большего, но также сохранять сдержанность.

Спад после Эль-Класико? Здесь сложно вести игру в желаемом направлении, я не связываю это с эмоциональными пиками. Ла Лига играется матч за матчем, и сегодня выиграть не удалось.

Мы не выигрываем все единоборства, но и не проигрываем все. Это был очень напряженный матч против «Райо Вальєкано», который много играет в переходные моменты. Жаль, что нам не удалось создать преимущество в собственных атаках, но ничья – это не признак отсутствия интенсивности», – сказал Алонсо.