Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
09.11.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Испания
08 ноября 2025, 12:12
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 ноября в 17:15 поединок 12-го тура испанской Ла Лиги

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

19 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Райо Вальекано – Реал Мадрид
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Райо Вальекано - Реал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
