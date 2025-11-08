09.11.2025 17:15 - : -
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 ноября в 17:15 поединок 12-го тура испанской Ла Лиги
19 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Райо Вальекано – Реал МадридСмотреть трансляцию
|
