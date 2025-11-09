Англия09 ноября 2025, 19:09 |
Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ
9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 13-й минуте форвард Ман Сити Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сейв.
На 29-й минуте Эрлинг Холанд исправился и открыл счет ударом головой (1:0).
