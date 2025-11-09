Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 13-й минуте форвард Ман Сити Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сейв.

На 29-й минуте Эрлинг Холанд исправился и открыл счет ударом головой (1:0).

Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
