9 ноября, в рамках АПЛ свою встречу проведут Манчестер Сити – Ливерпуль. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

«Горожане» в этом сезоне снова пытаются стать той беспощадной машиной Гвардиолы, играют хорошо, но пока есть осечки. В чемпионате команда идет третьей, отставание от лидера составляет 7 очков, при этом есть игра в запасе. Свой последний матч АПЛ Мансити выиграл дома у Борнмута со счетом 3:1, данная победа стала четвертой в пяти встречах турнира.

В Лиге чемпионов дела идут хорошо, на этой неделе удалось обыграть на своем поле Боруссию Дортмунд – 4:1, на счету клуба 10 очков в четырех встречах и высокое четвертое место в общей турнирной таблице.

Манчестер набрал хорошую форму, команда хочет брать трофеи, побороться за титул в Англии реально, как показывает практика, Арсеналу сложно на дистанции обойтись без спадов.

Ливерпуль

«Мерсисайдцы» не могут похвастаться стабильностью в этом сезон. В чемпионате команда начала с пяти побед, потом последовало четыре поражения, а в последнем туре удалось обыграть дома сильную Астон Виллу – 2:0. Подопечные Арне Слота идут шестыми в чемпионате, но отставание от предстоящего соперника всего один балл, иными словами, выигрыш в этой встрече позволит подняться на вторую строчку.

Ливерпуль на этой неделе тоже играл в Лиге чемпионов, где сумел обыграть в родных стенах грозный Реал – 1:0, у клуба 9 очков в четырех встречах и текущее восьмое место в турнирной таблице. Пока все проблемы не исчезли, однако, последние успехи должны прибавить игрокам уверенности. Чувствуется, что есть победы в раздевалке, а это отражается на игре и результатах.

Личные встречи

Между собой клубы играют с переменным успехом, в прошлом сезоне оба матча выиграл Ливерпуль, с одинаковым счетом 2:0. Мансити не побеждает в очных встречах уже четыре матча кряду.

Прогноз

Такой матч обязательно стоит посмотреть, встречаются клубы топ-уровня, горожане справедливо считаются фаворитами, они находятся в лучшей форме, играют дома.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестера – 1,94, ничья – 3,96, победа Ливерпуля – 3,59.

Есть ощущение, что гостям сложно будет показать свой максимум, именно поэтому я предлагаю поставить на чистую победу подопечных Гвардиолы.