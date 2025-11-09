В воскресенье, 9-го ноября, состоится поединок 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Матч пройдет в Манчестере, на поле стадиона «Этихад», начало в 18:30.

Чемпионская гонка в АПЛ в этом году буде крайне интересной, ведь лидеры не выглядят безупречно, и у команд Хосепа Гвардиолы и Арен Слота не выглядят безупречно. Действующие чемпионы так и вовсе лишь в матче против «Астон Виллы» (2:0) вышли из крутого пике в виде серии без поражений, тогда как «горожане» уже трижды уступали в этой кампании, что явно не похоже на чемпионский график. Оба коллектива после Лиги чемпионов УЕФА, но оба будут стремиться к победе. А потом можно и на ноябрьскую международную паузу всем вместе пойти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», за которой можно следить в украинской версии сайта.