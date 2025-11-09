Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
09.11.2025 18:30 – FT 3 : 0
Ливерпуль
Англия
09 ноября 2025, 20:32 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:43
4

Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль

Громкое заявление в домашней игре против действующего чемпиона страны

4 Comments
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» - 3:0

На 13-й минуте Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») не забил пенальти (вратарь).

Голы: Холанд, 29, Нико Гонсалес, 45+3, Доку, 63

Предупреждение: Нико Гонсалес, 27, Силва, 41 – Мак Аллистер, 36, Брэдли, 52, Джонс, 89, Собослаи, 90+2, ван Дейк, 90+2

«Манчестер Сити»: Доннарумма – О'Райли, Гвардиол, Диаш, Нунес – Фоден, Нико Гонсалес, Силва – Доку (Мармуш, 73), Холанд, Шерки (Савио, 53).

«Ливерпуль»: Мамардашвили – Робертсон (Керкез, 56), ван Дейк, Конате, Брэдли (Гомес, 83) – Мак Аллистер (Джонс, 74), Гравенберх, Собослаи – Вирц (Кьеза, 83), Экитике (Гакпо, 56), Салах.

Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия)

Стадион: «Этихад» (Манчестер).

Удары (в створ) – 14 (6) : 7 (1)
Угловые – 7:7
Оффсайды – 1:7

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

По теме:
Холанду осталось забить 1 гол до рекорда Ширера
Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0. Разгром красных. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Обводящий удар издалека. Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 4
