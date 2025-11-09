Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Громкое заявление в домашней игре против действующего чемпиона страны
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 11-й тур.
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» - 3:0
На 13-й минуте Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») не забил пенальти (вратарь).
Голы: Холанд, 29, Нико Гонсалес, 45+3, Доку, 63
Предупреждение: Нико Гонсалес, 27, Силва, 41 – Мак Аллистер, 36, Брэдли, 52, Джонс, 89, Собослаи, 90+2, ван Дейк, 90+2
«Манчестер Сити»: Доннарумма – О'Райли, Гвардиол, Диаш, Нунес – Фоден, Нико Гонсалес, Силва – Доку (Мармуш, 73), Холанд, Шерки (Савио, 53).
«Ливерпуль»: Мамардашвили – Робертсон (Керкез, 56), ван Дейк, Конате, Брэдли (Гомес, 83) – Мак Аллистер (Джонс, 74), Гравенберх, Собослаи – Вирц (Кьеза, 83), Экитике (Гакпо, 56), Салах.
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер, Англия)
Стадион: «Этихад» (Манчестер).
Удары (в створ) – 14 (6) : 7 (1)
Угловые – 7:7
Оффсайды – 1:7
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЛИВЕРПУЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций
Флоридцы не против отдать аргентинца в аренду в «Галатасарай»